Semapa fecha venda da Secil por 1.081 milhões de euros e estima mais-valia de 400 milhões

Agência Lusa , MP
Há 23 min
Dinheiro (Getty Images)

Valor exato da mais-valia milionária será apurado "após a conclusão dos trabalhos de auditoria às contas"

A Semapa fechou a venda da Secil à Molins, tendo recebido uma contrapartida de 1.081 milhões de euros e estimando uma mais-valia de 400 milhões de euros, adiantou, em comunicado ao mercado.

De acordo com a nota à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Semapa, "concluiu nesta data a alienação da totalidade do capital social da sua participada" Secil - Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A. à Cementos Molins S.A.", tendo recebido nesta data a contrapartida ('equity value') de 1.081 milhões de euros o que "corresponde à manutenção do 'enterprise value' anteriormente anunciado de 1,4 mil milhões de euros", indicou

Tendo em conta "o valor do investimento financeiro atualmente registado, estima-se que esta alienação conduza à realização, no exercício de 2026, de uma mais-valia da ordem dos 400 milhões de euros, cujo valor exato será apurado após a conclusão dos trabalhos de auditoria às contas pelo auditor da Semapa", explicou.

A Semapa irá ainda manter uma participação de 51% no capital social da Société des Ciments de Gabés, na Tunísia, “estando as partes a avaliar opções estratégicas para esta unidade”.

A Semapa anunciou o negócio em dezembro e lembrou hoje que a operação "representa um movimento estratégico" do grupo, que "vê assim reforçada a sua capacidade financeira e dotando-a de liquidez adicional para proceder a novos investimentos em áreas prioritárias, dentro da estratégia delineada de diversificação de negócios".

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