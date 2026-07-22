Apesar do aumento das ofertas, centros de emprego não conseguiram preencher um terço das vagas em 2025

Apesar do aumento das ofertas de trabalho registadas nos centros de emprego em 2025, cerca de um terço das vagas continuou sem ser ocupado, segundo o jornal Público. De acordo com o Relatório sobre Emprego e Formação, apresentado esta terça-feira, apenas 69,2% das ofertas recebidas pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) foram satisfeitas, numa altura em que também aumentou o número de colocações.

No ano passado, os centros de emprego receberam 134.100 propostas de trabalho, um crescimento de 22,8% face a 2024. A subida interrompe a tendência de queda registada nos quatro anos anteriores e foi impulsionada sobretudo pelos setores dos serviços e da indústria, embora a agricultura também tenha contribuído para este aumento.

O relatório identifica, no entanto, um desajustamento crescente entre os postos de trabalho disponíveis e as expectativas das pessoas inscritas nos centros de emprego. Entre os fatores apontados está o perfil das ofertas, concentradas maioritariamente nas áreas da restauração, hotelaria e construção.

O documento refere ainda que a situação poderá estar relacionada com as expectativas de alguns desempregados inscritos no IEFP, seja por estarem próximos da idade da reforma, seja por pretenderem esgotar as prestações de desemprego antes de regressarem ao mercado de trabalho.