Apesar do aumento das ofertas, centros de emprego não conseguiram preencher um terço das vagas em 2025

CNN Portugal , TFR
Há 26 min
Saiba o que não deve fazer nas entrevistas de emprego (Pexels)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

REVISTA DE IMPRENSA | O relatório identifica, no entanto, um desajustamento crescente entre os postos de trabalho disponíveis e as expectativas das pessoas inscritas nos centros de emprego

Apesar do aumento das ofertas de trabalho registadas nos centros de emprego em 2025, cerca de um terço das vagas continuou sem ser ocupado, segundo o jornal Público. De acordo com o Relatório sobre Emprego e Formação, apresentado esta terça-feira, apenas 69,2% das ofertas recebidas pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) foram satisfeitas, numa altura em que também aumentou o número de colocações.

No ano passado, os centros de emprego receberam 134.100 propostas de trabalho, um crescimento de 22,8% face a 2024. A subida interrompe a tendência de queda registada nos quatro anos anteriores e foi impulsionada sobretudo pelos setores dos serviços e da indústria, embora a agricultura também tenha contribuído para este aumento.

O relatório identifica, no entanto, um desajustamento crescente entre os postos de trabalho disponíveis e as expectativas das pessoas inscritas nos centros de emprego. Entre os fatores apontados está o perfil das ofertas, concentradas maioritariamente nas áreas da restauração, hotelaria e construção.

O documento refere ainda que a situação poderá estar relacionada com as expectativas de alguns desempregados inscritos no IEFP, seja por estarem próximos da idade da reforma, seja por pretenderem esgotar as prestações de desemprego antes de regressarem ao mercado de trabalho.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Emprego Centros de emprego Instituto do Emprego e Formação Profissional Desemprego
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Viajaram do Brasil para matar o namorado da filha: casal é suspeito de planear homicídio de empreiteiro no Porto

Há 14 min

Apesar do aumento das ofertas, centros de emprego não conseguiram preencher um terço das vagas em 2025

Há 26 min

Avião da EasyJet que descolou de Lisboa obrigado a aterragem de emergência a meio da viagem

Ontem às 22:58

Populares retiram homem da água mas não evitam uma morte no Porto

Ontem às 22:54
Mais País

Mais Lidas

Há risco "de perdermos controlo da única refinaria" em Portugal. Governo pressionado a agir no negócio da Galp

Ontem às 07:00

"Ficou imóvel enquanto ela sangrava até à morte": as horas finais de uma adolescente que foi morta por um músico em ascensão

20 jul, 20:29

Apanhados junto à porta de embarque com documentos falsos. PSP detém quatro suspeitos no aeroporto de Lisboa

Ontem às 13:15

Drones ucranianos atacam centro dos serviços secretos da Rússia escondido num resort em Kherson. Lá dentro estavam 100 espiões

Ontem às 13:21

Roza era uma modelo de 18 anos quando foi violada pela primeira vez por Epstein - que cumpria pena de prisão

Ontem às 09:26

Ucrânia está a usar arma sueca da década de 1940 para destruir mísseis russos capazes de atingir 500 km/h

Ontem às 12:24

Um ano no mar: como é viver a tempo inteiro num navio de cruzeiro

19 jul, 17:00

Euromilhões: conheça a chave desta terça-feira

Ontem às 20:29

Desde a Carolina do Sul até Portugal: Sines acolhe novo cabo submarino transatlântico da Google

Ontem às 14:40

Um gigantesco "túnel de proteção": Ucrânia já tem mais de mil quilómetros de escudo antidrone para travar ataques russos

20 jul, 15:10

Avião da EasyJet que descolou de Lisboa obrigado a aterragem de emergência a meio da viagem

Ontem às 22:58

Levou-a de carro para um sítio isolado, onde se envolveram sexualmente. PJ detém suspeito de abuso sexual de menina de 13 anos

Ontem às 17:25