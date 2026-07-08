Veja a lista completa dos nomeados para os Emmys 2026

Série "The Pitt" é a maior surpresa do evento, com um total de 25 nomeações
Os nomeados para a 78.ª edição anual dos Primetime Emmy Awards foram anunciados esta quarta-feira, com Hollywood a homenagear uma série de novos programas e a preparar aquilo que se espera ser uma disputa entre duas lendas na corrida para Melhor Atriz Principal numa Série de Comédia.
A Apple TV foi uma das grandes vencedoras desta quarta-feira, com as suas novas séries “Pluribus”, “Margot’s Got Money Troubles” e “Widow’s Bay” a terem uma forte presença. Mas os votantes dos Emmys também continuaram a homenagear favoritos que regressaram, como “The Pitt”, que voltou a dominar as categorias de drama. A série da HBO Max recebeu 25 nomeações, o maior número entre todas as séries.
Noutras categorias de drama, “Euphoria” foi excluída da principal categoria depois de uma última temporada polémica. Ainda assim recebeu nomeações de representação para Zendaya e Colman Domingo. Entretanto, os fãs de “Heated Rivalry”, que ficaram zangados com a ausência de nomeações da série, devem baixar as forquilhas. O drama de hóquei no gelo com uma temática homossexual não era elegível para os Emmys porque é uma produção totalmente canadiana. Mas o co-protagonista Connor Storrie recebeu na mesma uma nomeação aos Emmys pela sua participação especial em “Saturday Night Live”.
Nas categorias de comédia, os fãs da categoria de Melhor Atriz Principal parecem estar perante uma verdadeira guerra civil, com as favoritas prováveis a serem Lisa Kudrow por “The Comeback” e Jean Smart por “Hacks”, ambas com desempenhos de destaque nas últimas temporadas das respetivas séries. Smart já venceu quatro Emmys pelo seu papel como Deborah Vance na comédia da HBO, enquanto Kudrow venceu apenas uma vez, em 1998, na categoria de atriz secundária, pelo seu icónico papel como Phoebe Buffay em “Friends”.
O outro grande nome na categoria de Melhor Série de Comédia? A forte presença de “Widow’s Bay”, que recebeu 19 nomeações. A comédia de terror, protagonizada por Matthew Rhys no papel do presidente da câmara de uma ilha onde ocorrem fenómenos sobrenaturais, tornou-se num enorme sucesso para a Apple TV através do passa-palavra.
Apesar de estar cada vez mais desgastada junto dos espetadores e críticos a cada temporada que passa, “The Bear” conseguiu ainda assim uma nomeação para Melhor Série de Comédia. Mas, embora Ayo Edebiri e a falecida lenda de Hollywood Rob Reiner tenham recebido nomeações pelo seu trabalho na série, o protagonista Jeremy Allen White ficou de fora, apesar de ter vencido anteriormente na sua categoria por duas vezes.
A quarta-feira foi um dia particularmente positivo para Rhys, que também recebeu uma nomeação na categoria de Melhor Série Limitada pelo seu desempenho como um bilionário ameaçador em “The Beast in Me”, contracenando com a colega de elenco Claire Danes, que também recebeu uma nomeação. A mulher de Rhys, Keri Russell, de “The Diplomat”, foi igualmente distinguida pelo seu papel como uma embaixadora norte-americana firme no drama da Netflix.
A cerimónia dos Emmy Awards vai ser apresentada pela estrela de “Law & Order: Special Victims Unit”, Mariska Hargitay, e será transmitida em direto na segunda-feira, dia 14 de setembro, às 01:00 (hora de Portugal, já no dia seguinte), na NBC, com transmissão em streaming através do Peacock.
A lista das principais categorias segue-se abaixo. A lista completa de nomeados pode ser consultada no site da Television Academy.
Melhor série dramática
-
“The Diplomat”
-
“The Gilded Age”
-
“A Knight of the Seven Kingdoms”
-
“Paradise”
-
“The Pitt”
-
“Slow Horses”
-
“Your Friends & Neighbors”
Melhor série de comédia
-
“Abbott Elementary”
-
“The Bear”
-
“Margo’s Got Money Troubles”
-
“Nobody Wants This”
-
“Only Murders in the Building”
-
“Shrinking”
-
“Widow’s Bay”
-
“Hacks”
Melhor série limitada
-
“All Her Fault”
-
“The Beast In Me”
-
“Beef”
-
“DTF St. Louis”
-
“Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette”
Melhor ator principal numa série dramática
-
Sterling K. Brown – “Paradise”
-
Gary Oldman – “Slow Horses”
-
Mark Ruffalo – “Task”
-
Rufus Sewell – “The Diplomat”
-
Noah Wyle – “The Pitt”
Melhor atriz principal numa série dramática
-
Carrie Coon – “The Gilded Age”
-
Chase Infiniti – “The Testaments”
-
Keri Russell – “The Diplomat”
-
Rhea Seehorn – “Pluribus”
-
Zendaya – “Euphoria”
Melhor ator secundário numa série dramática
-
Patrick Ball – “The Pitt”
-
Billy Crudup – “The Morning Show”
-
Shawn Hatosy – “The Pitt”
-
Gerran Howell – “The Pitt”
-
Jack Lowden – “Slow Horses”
-
Tom Pelphrey – “Task”
-
Carlos-Manuel Vesga – “Pluribus”
Melhor atriz secundária numa série dramática
-
Taylor Dearden – “The Pitt”
-
Fiona Dourif – “The Pitt”
-
Allison Janney – “The Diplomat”
-
Katherine LaNasa – “The Pitt”
-
Sepideh Moafi – “The Pitt”
-
Julianne Nicholson – “Paradise”
-
Karolina Wydra – “Pluribus”
Melhor atriz principal numa série de comédia
-
Quinta Brunson – “Abbott Elementary”
-
Ayo Edebiri – “The Bear”
-
Elle Fanning – “Margo’s Got Money Troubles”
-
Lisa Kudrow – “The Comeback”
-
Jean Smart – “Hacks”
Melhor ator principal numa série de comédia
-
Yahya Abdul-Mateen II – “Wonder Man”
-
Steve Carell – “Rooster”
-
Matthew Rhys – “Widow’s Bay”
-
Jason Segel – “Shrinking”
-
Martin Short – “Only Murders in the Building”
Melhor atriz secundária numa série de comédia
-
Dale Dickey – “Widow’s Bay”
-
Hannah Einbinder – “Hacks”
-
Janelle James – “Abbott Elementary”
-
Kate O’Flynn – “Widow’s Bay”
-
Michelle Pfeiffer – “Margo’s Got Money Troubles”
-
Megan Stalter – “Hacks”
-
Jessica Williams – “Shrinking”
Melhor ator secundário numa série de comédia
-
Colman Domingo – “The Four Seasons”
-
Paul W. Downs – “Hacks”
-
Harrison Ford – “Shrinking”
-
Nick Offerman – “Margo’s Got Money Troubles”
-
Stephen Root – “Widow’s Bay”
-
Michael Urie – “Shrinking”
-
Tyler James Williams – “Abbott Elementary”
Melhor ator principal numa série limitada ou filme para televisão
-
Riz Ahmed – “Fate”
-
Jason Bateman – “Black Rabbit”
-
Charlie Hunnam – “Monster: The Ed Gein Story”
-
Oscar Isaac – “Beef”
-
Matthew Rhys – “The Beast In Me”
Melhor atriz principal numa série limitada ou filme para televisão
-
Claire Danes – “The Beast In Me”
-
Sally Field – “Remarkably Bright Creatures”
-
Carey Mulligan – “Beef”
-
Sarah Pidgeon – “Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette”
-
Sarah Snook – “All Her Fault”
Melhor ator secundário numa série limitada ou filme para televisão
-
Jason Bateman – “DTF St. Louis”
-
Richard Gadd – “Half Man”
-
David Harbour – “DTF St. Louis”
-
Richard Jenkins – “DTF St. Louis”
-
Charles Melton – “Beef”
-
Nick Offerman – “Death By Lightning”
Melhor atriz secundária numa série limitada ou filme para televisão
-
Linda Cardellini – “DTF St. Louis”
-
Dakota Fanning – “All Her Fault”
-
Laurie Metcalf – “Monster: The Ed Gein Story”
-
Joy Sunday – “DTF St. Louis”
-
Youn Yuh-jung – “Beef”
-
Constance Zimmer – “Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette”
Melhor série de reality show/competição
-
“Dancing with the Stars”
-
“RuPaul’s Drag Race”
-
“Survivor”
-
“Top Chef”
-
“The Traitors”
Melhor série de variedades
-
“The Daily Show”
-
“Jimmy Kimmel Live!”
-
“Last Week Tonight With John Oliver”
-
“The Late Show With Stephen Colbert”
-
“Saturday Night Live”
Melhor especial de variedades (em direto)
-
The Super Bowl LX Halftime Show starring Bad Bunny
-
The Golden Globes
-
The Grammys
-
The Oscars
-
The Tonys
Melhor ator convidado numa série de comédia
-
Michael J. Fox – “Shrinking”
-
Brett Goldstein – “Shrinking”
-
Hamish Linklater – “Widow’s Bay”
-
Christopher McDonald – “Hacks”
-
Rob Reiner – “The Bear”
-
Connor Storrie – “Saturday Night Live”
Melhor atriz convidada numa série de comédia
-
Leslie Bibb – “Hacks”
-
Jamie Lee Curtis – “The Bear”
-
Betty Gilpin – “Widow’s Bay”
-
Cherry Jones – “Hacks”
-
Laurie Metcalf – “Hacks”
-
Kaitlin Olson – “Hacks”
-
Lauren Weedman – “Hacks”
Melhor ator convidado numa série dramática
-
Colman Domingo – “Euphoria”
-
Ernest Harden Jr. – “The Pitt”
-
Jeff Hiller – “Pluribus”
-
Jeff Kober – “The Pitt”
-
Jonathan Pryce – “Slow Horses”
-
Bradley Whitford – “The Diplomat”
Melhor atriz convidada numa série dramática
-
Brittany Allen – “The Pitt”
-
Tal Anderson – “The Pitt”
-
Tina Ivlev – “The Pitt”
-
Miriam Shor – “Pluribus”
-
Merritt Wever – “The Gilded Age”
-
Shailene Woodley – “Paradise”