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Explosões ouvidas junto ao hotel onde Emmanuel Macron está hospedado na Síria. Há pelo menos 18 feridos

CNN Portugal , TFR. notícia atualizada às 09:55
Há 1h e 10min
Emmanuel Macron (AP)
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Entre os feridos estão quatro agentes da polícia

Várias explosões foram ouvidas na manhã desta terça-feira em Damasco, capital da Síria, numa altura em que o presidente francês, Emmanuel Macron, se encontra de visita ao país.

As explosões terão ocorrido nas proximidades do hotel onde o chefe de Estado francês estará hospedado, de acordo com uma fonte de segurança, citada pela France 24. Na sequência do incidente, as autoridades bloquearam as estradas da zona e reforçaram as medidas de segurança.

Apesar da proximidade do incidente ao hotel, o gabinete de Emmanuel Macron garantiu que o chefe de Estado francês não ouviu as explosões. Entretanto, a televisão estatal síria confirmou que o presidente interino da Síria, Ahmed al-Sharaa, recebeu Macron no palácio presidencial, ao mesmo tempo que explosões eram registadas na capital.

Pelo menos 18 pessoas, entre as quais quatro agentes da polícia, ficaram feridas na sequência das explosões, segundo informou o Ministério do Interior sírio, citado pela agência estatal SANA. As autoridades classificaram o incidente como um "ato criminoso" e já abriram uma investigação.

As explosões ocorreram numa zona movimentada da capital síria, perto do Ministério do Turismo do país.

O incidente acontece apenas uma semana depois de outra explosão num café no centro de Damasco ter provocado pelo menos nove mortos e 20 feridos, segundo o Ministério da Saúde da Síria.

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Temas: Emmanuel Macron Síria Explosões França Damasco
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