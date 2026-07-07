Explosões ouvidas junto ao hotel onde Emmanuel Macron está hospedado na Síria. Há pelo menos 18 feridos

Há 1h e 10min

Entre os feridos estão quatro agentes da polícia

Várias explosões foram ouvidas na manhã desta terça-feira em Damasco, capital da Síria, numa altura em que o presidente francês, Emmanuel Macron, se encontra de visita ao país.

As explosões terão ocorrido nas proximidades do hotel onde o chefe de Estado francês estará hospedado, de acordo com uma fonte de segurança, citada pela France 24. Na sequência do incidente, as autoridades bloquearam as estradas da zona e reforçaram as medidas de segurança.

Apesar da proximidade do incidente ao hotel, o gabinete de Emmanuel Macron garantiu que o chefe de Estado francês não ouviu as explosões. Entretanto, a televisão estatal síria confirmou que o presidente interino da Síria, Ahmed al-Sharaa, recebeu Macron no palácio presidencial, ao mesmo tempo que explosões eram registadas na capital.