Porque é que Macron anda a mandar recados a Trump com os óculos de sol postos?

CNN Portugal , PF
Há 38 min
Presidente francês Emmanuel Macron em Davos (AP)

Presidente francês está em Davos e surgiu em público com os Ray-Ban aviador espelhados

Alguns dos grandes líderes mundiais estão neste início de semana em Davos para o Fórum Económico Mundial. Numa altura de grande tensão no Ocidente devido às ameaças de Donald Trump sobre a Gronelândia, houve um detalhe que não escapou a ninguém.

Durante o seu discurso no resort suíço, onde enviou recados para o presidente dos EUA, o chefe de Estado francês apareceu de óculos de sol Ray-Ban estilo aviador e espelhados. A explicação é simples e não é a primeira vez que Macron utiliza este acessório.

Na sexta-feira, dia 16 de janeiro, durante uma reunião no Palácio do Eliseu sobre o futuro institucional da Nova Caledónia, arquipélago francês do Pacífico Sul, o presidente francês apareceu em público de óculos de sol e pediu desculpa pelo facto.

“Peço desculpa por estes óculos de sol, relacionados com um problema de saúde benigno, mas serei obrigado a usá-los durante algum tempo. Vão ter de lidar comigo assim”, explicou então Macron.

Embora não tenha havido nenhuma clarificação oficial, sabe-se que o presidente francês sofreu um derrame num vaso sanguíneo no olho direito. O problema foi visível na passada quinta-feira, durante o discurso de Ano Novo às Forças Armadas Francesas, na base aérea de Istres.

Emmanuel Macron com o olho direito visivelmente ensaguentado durante um discurso perante os militares franceses em Istres, no sul de França (Philippe Magoni/AP Pool)

Esta foi a última aparição pública antes de começar a utilizar os óculos de sol. Nesse dia, Macron também brincou com o problema.

“Por favor, desculpem a aparência desagradável do meu olho. É claro que não é nada de grave. É apenas uma referência involuntária ao ‘Eye of the Tiger’... para aqueles que percebem a referência, é um sinal de determinação”, disse o líder francês, citado pela AP.

Temas: Emmanuel Macron Macron Óculos de sol Davos

