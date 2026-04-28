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Saída dos Emirados Árabes Unidos da OPEP pode levar outros países a seguir o mesmo caminho

CNN , Mustafa Qadri e Mostafa Salem
Há 1h e 4min
Refinaria

Impacto no mercado será limitado devido ao encerramento do Estreito de Ormuz, justificam os Emirados

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A saída dos Emirados Árabes Unidos da OPEP pode levar outros membros a seguirem o exemplo, numa tentativa de romper com as restrições de produção, afirmou um especialista à CNN.

“Se existe um momento para sair, o momento é agora”, disse Robin Mills, CEO da Qamar Energy, uma consultora sediada no Dubai, à jornalista Becky Anderson, da CNN. “É possível que o Cazaquistão também saia. Esse é outro produtor importante que quer crescer.”

Os Emirados Árabes Unidos têm pressionado há muito tempo por quotas de produção mais elevadas da OPEP e da OPEP+ [a OPEP é um grupo de nações exportadoras de petróleo que coordena a produção para controlar a oferta e fixar os preços. A OPEP+ é uma coligação que inclui outros países que não fazem parte da OPEP, como Rússia, Cazaquistão, México, entre outros], procurando expandir a capacidade produtiva muito além dos níveis que lhe foram atribuídos pela organização.

Segundo Mills, as quotas limitaram a produção dos Emirados a cerca de 3,2 milhões de barris por dia, mas produção poderá praticamente dobrar sem essas restrições.

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Impacto no mercado será limitado devido ao encerramento do Estreito de Ormuz

Os Emirados Árabes Unidos decidiram deixar a OPEP neste preciso momento porque o Estreito de Ormuz está fechado e o impacto da sua saída no mercado de petróleo será limitado, explicou o ministro da Energia, Suhail Al Mazrouei, à jornalista Becky Anderson, da CNN.

“O momento é oportuno porque não terá um impacto significativo no mercado e no preço, já que o Estreito de Ormuz está fechado e com restrições. Portanto, todos estão limitados, inclusive nós, mas tomar a decisão agora ajudará todos os nossos amigos… a não sentirem a pressão sobre o preço”, esclareceu.

Questionado se a decisão foi tomada após consulta à Arábia Saudita, o maior produtor da OPEP, Al Mazrouei disse que foi uma “decisão nacional soberana”.

“Esta não é uma decisão política. É uma decisão puramente estratégica”, sublinhou Al Mazrouei.

“Precisamos de liberdade… Queremos garantir que seremos ágeis, flexíveis e rápidos na tomada de decisões corretas para equilibrar as nossas políticas”, acrescentou.

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Temas: Emirados Árabes Unidos OPEP OPEP+ Estreito de Ormuz Irão

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