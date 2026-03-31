Irão ataca petroleiro do Kuwait no Dubai e provoca incêndio

Agência Lusa , AM
Há 22 min
Petroleiro do Kuwait atingido no porto do Dubai (AP)

Dubai garante não haver feridos nem derrame após ataque a petroleiro

Um petroleiro do Kuwait foi atingido por um projétil lançado do Irão, quando estava atracado no porto do Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, segundo a Kuwait Petroleum Corporation (KPC).

As autoridades do Dubai asseguraram não existirem feridos nem derrame da carga. Contudo, o impacto causou um incêndio, depois de mais um ataque aéreo das forças armadas da República Islâmica iraniana, que tem visado países vizinhos do golfo Pérsico em retaliação face aos ataques de conjuntos israelo-americanos, iniciados em 28 de fevereiro.

A KPC informou que o petroleiro estava totalmente carregado com crude no momento do ataque.

O ataque, que não causou feridos nem mortos, foi atribuído ao Irão, que lança mísseis e ‘drones’ diariamente contra alvos norte-americanos e israelitas nos países do Golfo Pérsico em retaliação pelos ataques contra Teerão, que duram há mais de um mês.

Pouco antes, a Organização do Reino Unido para o Transporte Marítimo (UKMTO, na sigla inglesa) tinha informado de um ataque a uma embarcação a 31 milhas náuticas (cerca de 57 quilómetros) a noroeste do Dubai.

Desde 28 de fevereiro, quando começou a guerra contra o Irão, a UKMTO registou 24 incidentes envolvendo navios no Estreito de Ormuz, a via navegável estratégica bloqueada por Teerão e por onde passa normalmente um quinto do comércio mundial de petróleo.

Destes 24 incidentes, 16 envolveram projéteis que atingiram embarcações.

Também nas últimas horas, quatro pessoas ficaram feridas no Dubai devido à queda de destroços provocados pelas defesas aéreas, informaram as autoridades.

"As autoridades do Dubai responderam a um incêndio numa casa abandonada em Al Badaa, causado por destroços após a interceção de um ataque de defesa aérea. Quatro pessoas que estavam perto da casa sofreram ferimentos ligeiros", disse em comunicado o Gabinete de Imprensa do Dubai, sem especificar a origem dos destroços.

Desde o início dos ataques de Israel e Estados Unidos contra o Irão, a 28 de fevereiro, Teerão tem respondido com ataques contra alvos militares e estratégicos em diversos países aliados de Washington no Médio Oriente.

As infraestruturas energéticas de países vizinhos como o Qatar e a Arábia Saudita têm sido particularmente visadas pelos mísseis iranianos.

Teerão declarou ainda o encerramento do Estreito de Ormuz, ameaçando atacar navios que o tentem atravessar.

Washington e Teerão iniciaram conversações indiretas com mediação do Paquistão.

Temas: Emirados Árabes Unidos Crude Petroleiro Kuwait Dubai

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