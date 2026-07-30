Alerta máximo: milhares de pessoas cruzam a fronteira entre Marrocos e Espanha sem controlo

Há 1h e 11min

Autoridades não estão a conseguir lidar com o fluxo de pessoas, estando apenas a cuidar das vítimas

Milhares de pessoas estão a cruzar a fronteira entre Marrocos e Espanha sem qualquer tipo de controlo, entrando no mar para nadar até ao território espanhol, circundando as vedações que separam o território marroquino de Ceuta, já território espanhol.

De acordo com o El País, a madrugada foi tranquila, apenas com algumas dezenas de entradas a nado, mas o problema intensificou-se com o passar das horas.

O jornal espanhol fala mesmo num alerta máximo por parte das autoridades, mas, para já, a Guardia Civil só está a conseguir dar conta dos feridos.

Como descreve o El País, os cidadãos que entraram na água estão a chegar a Espanha aos milhares e “como se celebrassem o Mundial”.

“Abraçam-se, pedem roupa limpa, gritam”, descreve o jornal, que relata a existência de pessoas a passarem o território com bebés nos braços.

🚨#ÚLTIMAHORA | #CEUTA



La situación en Ceuta está completamente descontrolada.



Desde JUPOL, sindicato mayoritario de la Policía Nacional, llevamos días alertando y denunciando la grave crisis que se estaba gestando en la ciudad autónoma. Hoy, lamentablemente, se confirma lo que… pic.twitter.com/1AZAvbuRiO — JUPOL (@JupolNacional) July 30, 2026

Alguns deles chegam a território espanhol a gritar “viva Espanha”. Os vídeos partilhados pelo sindicato Jupol mostram a dimensão do que está a acontecer, sendo que são sobretudo jovens que estão a entrar em Ceuta.

Este grupo de cidadãos chega depois de vários dias problemáticos em que Ceuta pediu ajuda às autoridades nacionais. Agora, os partidos que governam na cidade exigem mesmo o encerramento das fronteiras para lidar com a situação.

O El País escreve mesmo que este caso se assemelha à pior crise do género, ocorrida em 2021, quando cinco mil cidadãos marroquinos tentaram atravessar a fronteira entre os dois países num só dia.