Entre cinco a dez cêntimos: estacionar em Lisboa vai ficar mais caro pela primeira vez em 15 anos

Agência Lusa , AG
Há 44 min
Rua do Benformoso, Mouraria (Foto: Rodrigo Cabrita)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Conheça todas as variações de preços que estão previstas

Os preços aplicados pela Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL) vão subir, pela primeira vez em 15 anos, entre cinco e 10 cêntimos, dependendo das zonas, segundo uma proposta que vai à próxima reunião camarária.

Segundo a proposta a que a Lusa teve acesso esta quarta-feira, a atualização de preços tem como referência a evolução do Índice de Preços no Consumidor (IPC, que serve para medir a inflação) nos anos de 2024 a 2025, que corresponde a 4,82%.

No documento, salienta-se que a tarifa para quem estaciona os veículos nas Zonas de Estacionamento de Duração Limitada (ZEDL) “não é atualizada há cerca de 15 anos” e que esta subida “é pertinente no modelo de gestão sustentável que cumpre reforçar”.

“A presente proposta importa tanto para a atividade e missão da EMEL, como para a continuidade da sustentabilidade financeira da empresa, tendo presente a evolução da estrutura e encargos de funcionamento, nomeadamente salariais, bem como a atividade e investimento (dos quais se destaca a rede ciclável, a rede Gira e a exploração de parques de estacionamento, além da gestão do sistema de semáforos da cidade)”, lê-se no documento subscrito pelo vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML) e vereador com a pasta da Mobilidade, Gonçalo Reis.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A proposta que será discutida na reunião privada de vereadores da próxima quarta-feira prevê que a tarifa suba de 0,80 euros por hora nas zonas verdes para 0,85 euros, de 1,20 euros nas zonas amarelas para 1,25 euros, dos atuais 1,60 euros nas zonas vermelhas para 1,70 euros e de 2,00 euros por hora nas zonas castanhas para 2,10 euros.

Está ainda prevista a atualização da tarifa nas zonas pretas, de 3,00 para 3,15 euros por hora, que só existem no regulamento e nunca foram aplicadas em qualquer zona da cidade.

As ZELD estão divididas por cores, aplicando-se a tarifa verde em zonas de menor pressão de estacionamento, as tarifas amarela e vermelha a zonas com maior congestionamento e sujeitas a maior procura de lugares de estacionamento, e a tarifa castanha a zonas onde existe maior desequilíbrio entre a procura e a oferta de estacionamento, segundo informação disponível no ‘site’ da EMEL.

A proposta tem aprovação garantida, uma vez que a liderança PSD/CDS-PP/IL, sob presidência de Carlos Moedas (PSD), governa com maioria absoluta, após ter integrado na governação uma vereadora que se desfiliou do Chega.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: EMEL Estacionamento Lisboa Preços
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Esta é a imagem que revela o interior da galera apreendida que acabou na empresa do amigo de Luís Neves

Há 25 min

Entre cinco a dez cêntimos: estacionar em Lisboa vai ficar mais caro pela primeira vez em 15 anos

Há 44 min

Governo sem resposta para 30 perguntas de ex-ministros e economistas sobre grandes obras públicas 

Há 1h e 9min

Mais de 120 operacionais combatem incêndio em Gondomar

Há 1h e 17min
Mais País

Mais Lidas

Avião da EasyJet que descolou de Lisboa obrigado a aterragem de emergência a meio da viagem

Ontem às 22:58

Morreu Luís Represas, rosto dos Trovante. Tinha 69 anos

Hoje às 08:41

Morreu Kaylee Hottle, atriz de Godzilla. Tinha 18 anos

Hoje às 16:08

"Incidente cibernético sem precedentes". Modelos de IA da OpenAI agem por conta própria, escapam ao controlo e invadem plataforma de 'machine learning'

Hoje às 13:13

Funeral de Luís Represas realiza-se na sexta-feira

Hoje às 11:59

Apanhados junto à porta de embarque com documentos falsos. PSP detém quatro suspeitos no aeroporto de Lisboa

Ontem às 13:15

Viajaram do Brasil para matar o namorado da filha: casal suspeito de planear homicídio de empreiteiro do Porto

Hoje às 07:35

Drones ucranianos atacam centro dos serviços secretos da Rússia escondido num resort em Kherson. Lá dentro estavam 100 espiões

Ontem às 13:21

Ucrânia está a usar arma sueca da década de 1940 para destruir mísseis russos capazes de atingir 500 km/h

Ontem às 12:24

Euromilhões: conheça a chave desta terça-feira

Ontem às 20:29

Dono de restaurante com estrelas Michelin arrisca pena de prisão após usar 49 mil formigas em sobremesas

Hoje às 15:45

Duas jovens portuguesas de férias em Formentera morrem após a mota em que seguiam ser atingida por táxi

Há 3h e 30min