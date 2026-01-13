Portugal chama embaixador do Irão para condenar repressão

Há 1h e 20min

Governo está disponível para reforçar sanções

Portugal chamou o embaixador do Irão para condenar a repressão violenta das manifestações contra o regime naquele país e está disponível para um reforço das sanções europeias, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

O embaixador do Irão em Lisboa foi chamado “para lhe transmitir de viva voz a condenação veemente, já reiteradamente feita nos últimos dias, da repressão violenta das manifestações”, avançou o ministério numa mensagem divulgada nas redes sociais.

O MNE chamou o Embaixador do Irão em Lisboa para lhe transmitir de viva voz a condenação veemente, já reiteradamente feita nos últimos dias, da repressão violenta das manifestações e o apelo a que sejam respeitados os direitos das cidadãs e dos cidadãos iranianos. — Negócios Estrangeiros PT (@nestrangeiro_pt) January 13, 2026

A reunião serviu também para Portugal apelar “a que sejam respeitados os direitos das cidadãs e dos cidadãos iranianos”, acrescentou o ministério.

Além disso, referiu o Governo, Portugal está disponível para, “no quadro de concertação europeia, reforçar as sanções ao Irão”.