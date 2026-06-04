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SpaceX avaliada em 1,5 biliões de euros na entrada em bolsa. E Elon Musk está muito perto de ser o primeiro bilionário do mundo

CNN Portugal , MJC com Lusa
Há 27 min
Elon Musk
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Se o lançamento na bolsa – previsto para a próxima semana – se realizar como planeado, o fundador Elon Musk, a pessoa mais rica do mundo, poderá fazer história como o primeiro verdadeiro bilionário

A SpaceX informou  o regulador do mercado de capitais norte-americano que planeia oferecer ações a 135 dólares na entrada em bolsa, avaliando a empresa aeroespacial e de inteligência artificial em aproximadamente 1,77 biliões de dólares (mais 1,5 biliões de euros).

Num documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), a empresa de foguetões, satélites e inteligência artificial, formalmente conhecida como Space Exploration Technologies Corpa, fundada por Elon Musk, indicou que pretende vender 555,6 milhões de ações a 135 dólares, podendo arrecadar 75 mil milhões de dólares, o que seria a maior entrada em bolsa de sempre.

O recorde de cotação inicial de sempre em termos de valor de mercado.são os 25,6 mil milhões de dólares angariados pela Aramco na Bolsa da Arábia Saudita em 2019 e os 25 mil milhões de dólares angariados pela Alibaba na Bolsa de Nova Iorque em 2014.

Se o lançamento na bolsa – previsto para a próxima semana – se realizar como planeado, o fundador Elon Musk, a pessoa mais rica do mundo, poderá fazer história como o primeiro verdadeiro bilionário.

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Musk, CEO, diretor de tecnologia e presidente do conselho de administração da SpaceX - além de homem mais rico do mundo - deterá 82,4% do poder de voto na empresa cotada em bolsa, de acordo com o documento hoje publicado.

A Forbes avalia o património líquido de Musk em 825 mil milhões de dólares e a sua participação na SpaceX em 542 mil milhões de dólares. O milionário nascido na África do Sul também lidera a Tesla, fabricante de carros elétricos, bem como a plataforma de redes sociais X. 

Somando esse valor às suas participações na Tesla, na xAI e noutras empresas, o património do empresário poderá ultrapassar pela primeira vez a fasquia do bilião de dólares, um marco nunca antes alcançado por qualquer pessoa.

A fortuna do bilionário de 54 anos tornou-se a pessoa mais rica do mundo pela primeira vez em 2021, ultrapassando o fundador da Amazon, Jeff Bezos. A sua fortuna cresceu de forma constante na última década, principalmente depois de as ações da Tesla começarem a disparar em 2013.

Se tudo correr como esperado nesta oferta pública inicial (IPO) , a SpaceX, que opera com prejuízo, ficará com um valor de mercado de 1,77 biliões de dólares. Apenas seis empresas do índice S&P 500, composto por ações de primeira linha, valem mais atualmente, com a empresa americana de semicondutores Nvidia a liderar a lista com 5,2 biliõs de dólares. Seguem-se a Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, TSMC e Saudi Aramco.

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Também colocaria a empresa como a oitava maior empresa de capital aberto do mundo, à frente da Aramco (1,75 biliões de dólares) e da Tesla (1,59 biliões de dólares).

O documento não inclui uma data prevista para a venda, mas a SpaceX deverá começar a promover formalmente a operação esta quinta-feira e irá definir o seu preço inicial de oferta pública a 11 de junho.

A SpaceX vai abrir o seu capital nos índices Nasdaq e Nasdaq Texas sob o símbolo "SPCX" no dia 12 de junho, de acordo com a CNBC.

Definir um preço estimado para a entrada em bolsa com tanta antecedência é uma medida rara, e o valor representa um aumento significativo em relação à avaliação anterior da SpaceX, de 1,25 biliões de dólares, no início deste ano.

A SpaceX informou ainda que, em 2025, teve um prejuízo líquido de 4,9 mil milhões de dólares e uma receita de 18,7 mil milhões de dólares, números que contrastam fortemente com os de outros gigantes tecnológicos, como a Meta, que faturou 60 mil milhões de dólares no mesmo ano.

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Temas: Elos Musk SpaceX Cotação em Bolsa

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