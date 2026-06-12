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São 12 zeros à direita: o homem mais rico do mundo é agora o primeiro trilionário da história

António Guimarães
Há 58 min
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Nem é dinheiro físico, é a capitalização do mercado no dia em que uma das empresas mais excêntricas do mundo decidiu procurar investimento publicamente. Elon Musk passa a ter sozinho mais dinheiro do que 3,8 mil milhões de pessoas juntas

Quão rica pode ser uma pessoa? A resposta nunca será clara, mas esta sexta-feira chegámos a um patamar que ainda não tínhamos visto. O homem mais rico do mundo tornou-se ainda mais rico, ultrapassando a barreira dos triliões de dólares.

Uma conta feita no sistema norte-americano, para facilitar, já que a “tradução” para a linguagem europeia é biliões. Seja como for, é muito, mas mesmo muito dinheiro. Para que não se perca, são 12 zeros à direita, mais de três vezes o Produto Interno Bruto (PIB) de Portugal, por exemplo.

Como explicava a CNN num artigo em que elencava tudo aquilo que Elon Musk pode comprar com este dinheiro todo, que em grande parte até é fictício, o dono da Tesla, SpaceX ou X só é mais pobre que cerca de 20 países no mundo inteiro.

Conversões à parte, e sendo quase impossível de contabilizar a riqueza que tinham o rei Salomão ou Mansa Musa depois dele, Elon Musk é, muito provavelmente, o homem mais rico que alguma vez existiu.

E tudo à boleia da entrada da SpaceX na bolsa, numa estreia em Nova Iorque que foi um autêntico sucesso, tendo acabado a negociar cada ação a 161 dólares, quando a abertura se cifrou nos 150 dólares, dando à empresa que tem a excêntrica ambição de levar humanos a Marte uma brutal avaliação de 2,1 triliões de dólares.

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Uma valorização mais do que suficiente para empurrar os 900 e tal biliões de dólares (normalmente diríamos mil milhões, mas é a tal conversão) de Elon Musk para os 1,1 triliões de dólares, segundo contas da Forbes.

Fundada em 2002, a SpaceX chegou finalmente ao mercado aberto com a sua oferta pública amplamente necessária para financiar todas as extravagâncias a que se propõe, nomeadamente os satélites e centros de dados que vão ajudar a aventura espacial que aí vem.

Mas sem em Wall Street se festejou, organizações como a Oxfam, que estuda a pobreza e as desigualdades sociais, alertaram para um “dia negro para a democracia global”.

Esta organização lembra que Elon Musk é agora mais rico do que a riqueza de 3,8 mil milhões (aqui podemos usar, não falamos de dinheiro) de pessoas juntas. Na prática, o homem mais rico do mundo tem sozinho quase tanto dinheiro como perto de metade do globo junto.

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Temas: Elon Musk SpaceX Tesla Trilionário Dinheiro

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