Quanto da fortuna de Musk vem de ajuda do governo dos EUA? Praticamente tudo

Há 1h e 25min

Elon Musk tem muitas pessoas a quem agradecer por se ter tornado o primeiro trilionário do mundo - os engenheiros das suas empresas que produziram avanços tecnológicos, investidores de Wall Street que estavam dispostos a investir milhares de milhões apesar de finanças questionáveis, mas sobretudo os contribuintes americanos e os decisores políticos do governo.

“Não existiria (a Tesla e a SpaceX) se não fosse o governo”, afirma Ross Gerber, CEO da firma de investimento Gerber Kawasaki e um dos primeiros investidores da Tesla.

O governo federal atribuiu à SpaceX mais de 500 milhões de dólares em subsídios nos seus primeiros anos. E esses 500 milhões são apenas uma fração do que a Tesla recebeu em subsídios, empréstimos, contratos e políticas regulatórias do governo.

Isto não quer dizer que o sucesso da SpaceX e a valorização de cerca de 1,5 biliões de dólares da Tesla se devam inteiramente à despesa federal, mas ambas as empresas estiveram à beira do colapso enquanto startups antes de receberem subsídios dos contribuintes.

Dinheiro inicial impulsionou a SpaceX

A questão de quanto da fortuna de 1 bilião de dólares de Musk vem do governo não é tão simples como parece. Por algumas medidas, apenas uma pequena parte da sua riqueza se deve aos contribuintes. As suas empresas receberam “apenas” dezenas de milhares de milhões em contratos e programas governamentais.

Mas não é apenas o valor em dólares que importa - é o momento em que foi recebido.

O primeiro grande impulso da SpaceX foi um subsídio de 278 milhões de dólares da NASA em 2006 para desenvolver o sistema de foguetes Falcon e a cápsula espacial Dragon. O programa do vaivém espacial estava a terminar e os EUA precisavam de uma nova forma de levar astronautas e carga para a Estação Espacial Internacional.

Foi o primeiro de mais de 500 milhões de dólares em subsídios que a SpaceX receberia, segundo dados da PitchBook, que acompanha a valorização de empresas privadas.

O foguetão Falcon 9 da SpaceX descola de Cape Canaveral, na Flórida, a 7 de outubro de 2012. Bruce Weaver/AFP/Getty Images)

“Isso representava cerca de metade do capital que tinham angariado até esse ponto”, explica Casey Dreier, chefe de política espacial da Planetary Society, um grupo de interesse público que defende a exploração espacial, antes da IPO da SpaceX. “Foi um compromisso substancial que a NASA forneceu.”

E embora a NASA tenha beneficiado do sucesso da SpaceX, ao transportar dezenas de humanos para a estação espacial a bordo dos foguetões da empresa, não beneficiou como os investidores privados.

“As pessoas que investiram a outra metade do capital dessa época vão tornar-se multimilionárias”, afirma Dreier.

E o apoio da NASA não ficou pelos subsídios. Musk reconheceu que a empresa estava quase sem dinheiro no final de 2008 quando recebeu um contrato crítico, e então sem precedentes, de 1,6 mil milhões de dólares da agência espacial norte-americana.

“O facto (é) de que não poderíamos ter iniciado a SpaceX, nem ter chegado a este ponto, sem a ajuda da NASA”, disse Musk em 2012 ao lançar o foguetão Falcon 9 da empresa para a ISS pela primeira vez.

Regulamentação manteve a Tesla viva

Em comparação, a Tesla recebeu contratos governamentais relativamente modestos no passado. Mas recebeu muita ajuda para começar - ajuda crítica.

Em janeiro de 2010, a Tesla tinha vendido menos de 2 mil carros em toda a sua história, praticamente todos eles elétricos experimentais baseados em carros desportivos da Lotus, uma empresa britânica relativamente pouco conhecida. Depois, a Tesla recebeu um empréstimo de 465 milhões de dólares a juros baixos do Departamento de Energia, meses antes da sua oferta pública inicial. Com esse empréstimo, a empresa desenvolveu o Model S, o seu primeiro grande sucesso. A Tesla pagou o empréstimo antecipadamente através de uma venda adicional de ações em 2013.

Um crédito fiscal de 7.500 dólares para compradores de veículos elétricos permitiu à empresa e a outros fabricantes vender EVs fabricados nos EUA a um preço mais alto do que o mercado poderia ter permitido de outra forma.

Os compradores da Tesla receberam créditos fiscais federais avaliados em cerca de 3,4 mil milhões de dólares antes de o benefício terminar em 2019. A Tesla depois baixou os preços para manter a procura. Dado o quanto teve de cortar preços, o crédito fiscal provavelmente permitiu à Tesla obter mais de mil milhões de dólares adicionais em vendas nos EUA do que conseguiria sem esse apoio.

O crédito foi restabelecido em 2023 como parte da Lei de Redução da Inflação da administração Biden. Mas republicanos no Congresso e a administração Trump puseram fim ao crédito em toda a indústria a 30 de setembro de 2025.

Mas o apoio financeiro mais significativo à Tesla não veio dos créditos fiscais aos compradores de EVs. Veio de um programa governamental para reduzir emissões de carbono em toda a indústria automóvel.

Sob esse enquadramento regulatório, as empresas tinham de cumprir limites de emissões. Se não o fizessem, teriam de comprar “créditos de emissões” a empresas que cumprissem esses limites. E a única empresa que sempre esteve abaixo dos limites e tinha créditos para vender era a Tesla, já que todos os seus veículos são elétricos.

Isso significou que praticamente todas as outras empresas automóveis nos EUA estavam a transferir dinheiro para os cofres da Tesla devido às regulações.

Essas vendas de créditos representaram quase 25% da receita da empresa em 2008 e 10% da sua receita ao longo dos cinco anos seguintes.

Entre 2008 e 2019, a venda de créditos regulatórios gerou mais de 2 mil milhões de dólares para a empresa.

A Tesla talvez tivesse falido sem esses fundos - um facto que não passou despercebido ao próprio Elon.

O presidente Donald Trump e o CEO da Tesla, Elon Musk, falam à imprensa ao lado de um Tesla Cybertruck na Portico Sul da Casa Branca a 11 de março de 2025, em Washington, DC. (Mandel Ngan/AFP/Getty Images)

Num tweet de 2020, Musk admitiu que a Tesla esteve perto de entrar em falência tão recentemente como 2019. Mesmo depois de sobreviver ao risco de falência, só em 2021 a Tesla conseguiu apresentar lucro sem ajuda das vendas de créditos.

Desde 2019, as vendas de créditos regulatórios renderam mais 12,3 mil milhões de dólares, com todo esse dinheiro a ir praticamente diretamente para o resultado líquido. Essa receita deverá desaparecer no futuro, uma vez que os republicanos no Congresso eliminaram efetivamente o programa.

Mas a valorização da Tesla já não tem muito a ver com os seus carros. Em vez disso, o preço das ações baseia-se na promessa de Musk de que a Tesla irá em breve oferecer “robotáxis” de condução autónoma em larga escala e robôs humanoides, uma promessa que há muito tenta cumprir mas com pouco sucesso até agora.

A confiança de Wall Street em Musk é a principal razão pela qual a sua riqueza atingiu níveis anteriormente inimagináveis - pelo menos por enquanto, enquanto os preços das ações das suas empresas se mantiverem onde estão. Mas essa confiança existe porque, no início dos seus negócios, quando mais precisava de apoio financeiro, foi o governo dos EUA - e não Wall Street - que forneceu a ajuda necessária.

“Descobriu-se que foi definitivamente bom para o governo, para a América e para a sociedade que estas empresas existam, por isso não me arrependo de o governo lhe ter dado o dinheiro”, afirma Gerber, o primeiro investidor da Tesla que agora é crítico de Musk. “O erro que o governo cometeu foi que deveria ter ficado com uma participação acionista.”