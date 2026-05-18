Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Elon Musk perde processo contra a OpenAI de Sam Altman

CNN Portugal , MCC
Há 1h e 43min
Elon Musk (Chip Somodevilla/Getty Images)

Júri concluiu que o empresário apresentou o caso demasiado tarde

Elon Musk perdeu esta segunda-feira a batalha judicial contra a OpenAI, depois de um júri federal norte-americano ter decidido que a empresa não pode ser responsabilizada pelas alegadas violações da sua missão original de desenvolver inteligência artificial em benefício da humanidade.

O veredicto, alcançado por unanimidade num tribunal federal em Oakland, no estado da Califórnia, concluiu que Musk apresentou o processo demasiado tarde, rejeitando assim as acusações dirigidas à empresa liderada por Sam Altman.

O julgamento arrancou a 28 de abril e foi visto como um momento decisivo para o futuro da inteligência artificial, num contexto em que cresce o debate sobre quem deve controlar esta tecnologia e quem deve beneficiar financeiramente dela.

Durante os 11 dias de audiências, os advogados de ambas as partes trocaram acusações sobre as verdadeiras motivações por detrás da OpenAI. A equipa de Musk alegou que a empresa abandonou a missão sem fins lucrativos que esteve na origem da sua criação, priorizando investidores e lucros em detrimento da segurança da inteligência artificial.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Já a OpenAI respondeu que o empresário sul-africano agiu demasiado tarde e acusou-o de também procurar vantagens financeiras no setor da IA.

Nas alegações finais, o advogado de Musk, Steven Molo, colocou em causa a credibilidade de Sam Altman, argumentando que várias testemunhas o classificaram como pouco transparente. Do outro lado, William Savitt, advogado da OpenAI, afirmou que Musk "pode ter o toque de Midas noutras áreas, mas não na inteligência artificial".

A disputa acontece numa altura em que a OpenAI compete diretamente com empresas como a Anthropic e a xAI, criada pelo próprio Musk. A OpenAI prepara ainda uma possível entrada em bolsa que poderá avaliar a empresa em cerca de um bilião de dólares.

Temas: Elon Musk OpenAI Sam Altman Inteligência artificial IA
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

E.U.A.

Tiroteio no Centro Islâmico de San Diego faz pelo menos um morto. Ameaça foi "neutralizada"

Há 35 min

De um "Conselho de Comércio" a aviões da Boeing: afinal, o que é que Xi e Trump realmente acordaram?

Há 1h e 21min

Elon Musk perde processo contra a OpenAI de Sam Altman

Há 1h e 43min
00:49

O momento em que dois aviões da Marinha dos EUA colidem em pleno espetáculo aéreo

Hoje às 08:31
Mais E.U.A.

Mais Lidas

Visitámos a cidade construída pelo Ozempic. Há riqueza, empregos e investimento, mas também dúvidas sobre o futuro

16 mai, 22:00

Shakira vence Espanha e Estado fica obrigado a devolver 60 milhões de euros à cantora

Hoje às 09:49

Foi ao Irão cheio de preconceitos e encontrou uma sociedade onde pessoas vêm ter connosco: “Temos a mania de que somos hospitaleiros mas somos umas bestas comparados com eles”

Hoje às 07:00

A história do jovem pastor que encontrou no deserto uma base militar secreta de Israel utilizada contra o Irão. Acabou morto

Ontem às 21:00

A série vitoriosa da Rússia na Ucrânia chegou ao fim

14 mai, 11:20

"Foi um caos": houve quem esperasse horas à porta das lojas - e até quem andasse à luta - só para comprar um relógio

Ontem às 13:00

Precisamos de uma reforma laboral? “Quando se atrasam as transformações, aceleram-se as revoluções”

Ontem às 22:00

Fique atento aos trocos a partir desta semana: há uma nova moeda em circulação com dedicatória especial

14 mai, 18:17

Venda do BPN regateada até à última hora permitiu ver os milhões de Isabel dos Santos e entrar na operação Lava Jato

14 mai, 07:30

Um dos principais financiadores do Chega vai levar o Estado português a tribunal nos EUA

15 mai, 22:00

Um alpinista deixou a namorada entregue à morte na montanha mais alta da Áustria. Agora há outras histórias a vir ao de cima

Ontem às 09:00

Encontrados os corpos de quatro mergulhadores desaparecidos nas Maldivas

Hoje às 11:59