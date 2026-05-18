Elon Musk perde processo contra a OpenAI de Sam Altman

Há 1h e 43min

Júri concluiu que o empresário apresentou o caso demasiado tarde

Elon Musk perdeu esta segunda-feira a batalha judicial contra a OpenAI, depois de um júri federal norte-americano ter decidido que a empresa não pode ser responsabilizada pelas alegadas violações da sua missão original de desenvolver inteligência artificial em benefício da humanidade.

O veredicto, alcançado por unanimidade num tribunal federal em Oakland, no estado da Califórnia, concluiu que Musk apresentou o processo demasiado tarde, rejeitando assim as acusações dirigidas à empresa liderada por Sam Altman.

O julgamento arrancou a 28 de abril e foi visto como um momento decisivo para o futuro da inteligência artificial, num contexto em que cresce o debate sobre quem deve controlar esta tecnologia e quem deve beneficiar financeiramente dela.

Durante os 11 dias de audiências, os advogados de ambas as partes trocaram acusações sobre as verdadeiras motivações por detrás da OpenAI. A equipa de Musk alegou que a empresa abandonou a missão sem fins lucrativos que esteve na origem da sua criação, priorizando investidores e lucros em detrimento da segurança da inteligência artificial.

Já a OpenAI respondeu que o empresário sul-africano agiu demasiado tarde e acusou-o de também procurar vantagens financeiras no setor da IA.

Nas alegações finais, o advogado de Musk, Steven Molo, colocou em causa a credibilidade de Sam Altman, argumentando que várias testemunhas o classificaram como pouco transparente. Do outro lado, William Savitt, advogado da OpenAI, afirmou que Musk "pode ter o toque de Midas noutras áreas, mas não na inteligência artificial".

A disputa acontece numa altura em que a OpenAI compete diretamente com empresas como a Anthropic e a xAI, criada pelo próprio Musk. A OpenAI prepara ainda uma possível entrada em bolsa que poderá avaliar a empresa em cerca de um bilião de dólares.