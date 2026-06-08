Elon Musk está prestes a atingir um nível de riqueza estratosférico. Dava para comprar três vezes Portugal

Há 48 min

É muito dinheiro, praticamente impossível de gastar numa vida inteira

Elon Musk está prestes a tornar-se o primeiro bilionário do mundo. É uma quantidade de riqueza impressionante – e nunca antes vista na história do comércio humano.

Musk já possui 273 mil milhões de dólares em ações e opções graças ao seu cargo de presidente executivo da Tesla. Contudo, se a oferta pública inicial (IPO, na sigla inglesa) da SpaceX — empresa dedicada a foguetões e inteligência artificial — correr como o planeado na semana que vem, o património deste americano poderá aumentar em 841 mil milhões de dólares.

Musk continuaria dono de quase metade das ações da SpaceX. O IPO deverá avaliar a empresa em 1,77 biliões de dólares no total. Ao todo, isto representa 1,11 biliões de dólares para Musk só com as suas duas empresas de capital aberto.

Importa, no entanto, notar que a riqueza de Musk é em papel, não numa pilha de dinheiro num banco qualquer. Ou seja, tudo depende da forma como os investidores vão continuar a avalias as suas empresas, a Tesla e a SpaceX, no futuro.

Um bilião de dólares é um milhão de milhões de dólares. Seria impossível gastar essa quantia de uma forma racional numa única vida. Mesmo que alguém gastasse um milhão de dólares por hora, todos os dias, ia precisar ainda assim de mais de um século para gastar um bilião.

Para ajudar a contextualizar, eis seis coisas que, em breve, vão valer menos do que Elon Musk.

As economias da maioria dos países

Vista noturna do horizonte de Taipé. O património líquido de Musk é, provavelmente, superior ao valor da economia de Taiwan (Jimmy Beunardeau/Hans Lucas/AFP/Getty Images)

No mundo, só 20 países têm economias acima de 1,1 biliões de dólares, segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI). Isto significa que a grande maioria das nações tem uma economia que vale menos do que Musk.

Entre elas estão Taiwan (977 mil milhões de dólares), Irlanda (779 mil milhões de dólares), Suécia (760 mil milhões de dólares) ou Singapura (660 mil milhões de dólares), bem como a África do Sul, país natal de Musk (480 mil milhões de dólares).

E, obviamente, Portugal: a nossa economia vale 381 mil milhões de dólares, segundo os mesmos dados do FMI. São necessárias cerca de 2,9 economias portuguesas para atingir 1,1 biliões de dólares. Ou seja, na prática, Musk seria três vezes mais rico do que Portugal inteiro.

A economia de Manhattan

A produção económica de Manhattan, sede de Wall Street e de grande parte do mundo corporativo americano, poderá ser inferior ao património líquido estimado de Elon Musk, presidente execuivo da SpaceX, após a conclusão da oferta pública inicial (IPO) da empresa (Charly Triballeau/AFP/Getty Images)

Musk não precisava de sair dos Estados Unidos para encontrar economias mais pequenas do que o seu portefólio de investimentos.

A ilha de Manhattan, sede de muitas das potências financeiras e corporativas dos EUA, incluindo Wall Street, teve um produto interno bruto de pouco mais de 1 bilião de dólares em 2024. Trata-se do último ano em que existem dados disponíveis na Reserva Federal.

Todos os imóveis em Houston

Vista panorâmica do centro de Houston. O valor de todas as propriedades neste importante pólo da indústria petrolífera é inferior ao património líquido estimado de Musk (Raquel Natalicchio/Houston Chronicle/Getty Images)

Houston é a terceira maior cidade do país, apenas atrás de Nova Iorque e Los Angeles. A cidade texana, localizada na Costa do Golfo, é um centro para a crescente indústria de petróleo e gás nos EUA.

Todos os imóveis da cidade, tanto residenciais como comerciais, valem cerca de 879 mil milhões de dólares no total, segundo os últimos dados disponíveis.

Todos os carros novos comprados nos EUA

Viaturas num concessionário Ford em Richmond, Califórnia. O preço de compra de todos os carros novos vendidos nos Estados Unidos no ano passado é inferior ao património líquido de Elon Musk (David Paul Morris/Bloomberg/Getty Images)

Depois da habitação, os automóveis e os camiões são a maior compra feita pela maioria dos americanos.

O preço médio de um carro novo atingiu um recorde de 48.402 dólares em todas as vendas no ano passado. Os americanos compraram 16,3 milhões de carros novos em 2025, com um custo total de 789 mil milhões de dólares.

Outros multimilionários da tecnologia

Da esquerda para a direita, no sentido dos ponteiros do relógio: Jeff Bezos, fundador da Amazon; Larry Ellison, fundador da Oracle; e Larry Page e Sergey Brin, fundadores da Google. Embora cada um deles possua um património superior a um quarto de bilião de dólares, a sua riqueza combinada não irá superar a de Elon Musk após a conclusão do IPO da SpaceX (Anna Moneymaker/Kimberly White/Baptiste Lacroix/Michael Tran/AFP/Getty Images)

Musk já é a pessoa mais rica do mundo. Contudo, o seu património líquido poderá, em breve, deixar para trás os colegas multimilionários da tecnologia.

Mesmo se forem somadas as estimativas de riqueza dos quatro que se seguem na lista – os fundadores da Google, Larry Page e Sergey Brin, o fundador da Oracle, Larry Ellison, e o fundador da Amazon, Jeff Bezos – os patrimónios líquidos combinados de 1,09 biliões de dólares ficam um pouco abaixo da riqueza de Musk.

Tal como Musk, todos eles fortuna com ações das empresas tecnológicas que fundaram.

Todas as equipas de desporto profissional

Um jogo entre o Dallas Cowboys e o Los Angeles Ram, as duas equipas mais valiosas da NFL. Nenhuma equipa desportiva do planeta vale tanto como o património líquido de Elon Musk (Kirby Lee/Imagn Images/Reuters)

As equipas de desporto profissional são um dos brinquedos mais caros que os multimilionários adoram comprar. Contudo, um bilião de dólares dava para comprar todas as equipas do planeta.

Na verdade, as 50 equipas desportivas mais valiosas do mundo representam apenas um terço disso quando combinadas. Falamos de um valor estimado em 353 mil milhões de dólares, segundo a Forbes, que acompanha a avaliação das equipas desportivas. O balanço inclui desde o clube mais valioso dos EUA, os Dallas Cowboys da NFL, com um valor estimado em 13 mil milhões de dólares, até ao número 50, os Toronto Raptors da NBA, com cerca de 5 mil milhões de dólares.

Nota do Editor: os norte-americanos chamam "trillion" ao que em Portugal é bilião, ou milhão de milhão. Da mesma forma, um "billion" nos EUA é um milhar de milhão em Portugal. Este artigo, traduzido do original da CNN internacional, usa "trilionário" no título: "trillionaire" é bilionário, ou seja, alguém com património acima de um bilião; billionaire é multimilionário, ou seja, alguém com mais de mil milhões de património.