Há 1h e 39min

Tinha 81 anos

Morreu a atriz Elisa Lisboa, aos 81 anos, revelou a Casa do Artista.

"Partiu ontem à noite a atriz Elisa Lisboa. Adorava ser fotografada. Estava feliz", escrevem.

Nos primeiros anos de atividade como atriz, trabalhou no Teatro Experimental de Cascais em espetáculos como “Bodas de Sangue” (1968), “Maria Stuart” (1969), “Antepassados Precisam-se” (1970), “Um Chapéu de Palha de Itália” (1970) ou “O Rei Está a Morrer” (1970).

Em 1974, gravou o single "Os Poetas/Velho Tio Tom", com a colaboração dos músicos do Quarteto 1111, sendo que em 1969, esteve para ser a cantora do tema "Desfolhada Portuguesa", que acabou por ganhar o Festival RTP da Canção na voz de Simone de Oliveira.

No Teatro, destaca-se a sua passagem pelo Grupo Teatro Hoje (Teatro da Graça) com peças como “O País do Dragão” (1987), “Vieux Carré” (1988) ou “Terminal Bar” (1990). No seu trabalho no Teatro estão outros espetáculos como “O Duelo” (Trindade 1971), “O Concerto de Santo Ovídeo” (1973), “Os Amantes Pueris” (1976), “O Equívoco” (1977), “Os Sequestrados de Altona” (São Luiz 1979), “Gardel - El Dia Que Me Quieras” (Ibérico 1984), “Paixão” (TNDMII (1986), “Bingo - Cenas de Dinheiro e da Morte” (Malaposta 1996), “Haja Harmonia” (Malaposta 1997), “O Campiello” 1997), “Tio Vânia” (Malaposta 1997), “O Dia dos Prodígios” (Trindade 2010), entre outros.

No Cinema assinalam-se participações relevantes como em “Sombras de uma Batalha” (1993), “Aparelho Voador a Baixa Altitude”, de Solveig Nordlund (2002), “Coisa Ruim”, de Tiago Guedes e Frederico Serra (2006), “Alasca”, (2009), “Luz da Manhã” (2011), “Fábrica dos Sonhos” (2011), “A Primeira Ceia” (2011), “Os Últimos Dias” (2011), “A Teia de Gelo” (2012), “Axilas”, de Fernando Lopes (2016). Foi professora de Interpretação na Escola Superior de Teatro e Cinema.

Na Televisão, integrou séries e novelas. “Tragédia da Rua das Flores” (RTP 1981), “Mistério Misterioso” (RTP 1990), “Sozinhos em Casa” (RTP 1994), “Sabor da Paixão” (Rede Globo 2002/2003), “Morangos com Açúcar” (TVI 2006), “Floribella” (SIC 2006), “Ilha dos Amores” (TVI 2007), “Podia Acabar o Mundo” (SIC 2008), “Conta-me Como Foi” (RTP 2008/2009), “Feitiço de Amor” (TVI 2008/09), “Liberdade 21” (RTP 2009), “Flor do Mar” (TVI 2009), “Meu Amor” (TVI 2009/10), “Cidade Despida” (RTP 2010), “Regresso a Sizalinda” (RTP 2010), “Velhos Amigos” (RTP 2012), “Doce Tentação” (TVI 2012/2013), “Mulheres” (TVI 2014), “Bem-Vindos a Beirais” (RTP 2015), “A Impostora” (TVI 2016) são alguns exemplos.

Residia na Casa do Artista desde 2018. Teve um AVC em 2020.