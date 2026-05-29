Tragédia do Elevador da Glória: PJ faz buscas a responsáveis da Carris e da empresa de manutenção

Há 1h e 58min

Buscas sobre Elevador da Glória. "Procurou-se um efeito surpresa na recolha de documentação que possa estar guardada em casa"

A operação para recolha de provas envolve mais de duas dezenas de inspetores da PJ e é diretamente acompanhada no terreno pelo procurador Joaquim Morgado, responsável pelo processo-crime que corre termos no DIAP de Lisboa

A Polícia Judiciária tem na manhã desta sexta-feira em marcha uma operação de buscas relacionadas com a tragédia do Elevador da Glória, sabe a CNN Portugal, cujo descarrilamento, em setembro de 2025, levou à morte de 16 pessoas. Investigam-se crimes de homicídio por negligência e violação de regras de segurança - e os visados são responsáveis da Carris e da empresa MAIN, que estava subcontratada para fazer a manutenção do elevador.

A operação para recolha de provas envolve mais de duas dezenas de inspetores da PJ e é diretamente acompanhada no terreno pelo procurador Joaquim Morgado, responsável pelo processo-crime que corre termos no DIAP de Lisboa.

Em curso estão cerca de dez buscas domiciliárias aos visados na investigação, que têm contado com a colaboração do gabinete de investigação a acidentes ferroviários - GPIAAF -, cujas conclusões preliminares levaram à demissão do diretor de manutenção da Carris, que tinha a tutela direta da infraestrutura. Também foi identificado o gestor do contrato de manutenção entregue à MNTC - e, do lado desta empresa, o principal rosto é o sócio gerente Gustavo Pita Soares.

Estão identificadas falhas graves relacionadas com os cabos que permitiam o funcionamento eficaz do sistema de travagem do elevador - e espera-se para os próximos tempos que o Ministério Público retire conclusões com uma acusação do processo.