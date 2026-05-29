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Tragédia do Elevador da Glória: PJ faz buscas a responsáveis da Carris e da empresa de manutenção

Henrique Machado
Há 1h e 58min
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A operação para recolha de provas envolve mais de duas dezenas de inspetores da PJ e é diretamente acompanhada no terreno pelo procurador Joaquim Morgado, responsável pelo processo-crime que corre termos no DIAP de Lisboa

A Polícia Judiciária tem na manhã desta sexta-feira em marcha uma operação de buscas relacionadas com a tragédia do Elevador da Glória, sabe a CNN Portugal, cujo descarrilamento, em setembro de 2025, levou à morte de 16 pessoas. Investigam-se crimes de homicídio por negligência e violação de regras de segurança - e os visados são responsáveis da Carris e da empresa MAIN, que estava subcontratada para fazer a manutenção do elevador.

A operação para recolha de provas envolve mais de duas dezenas de inspetores da PJ e é diretamente acompanhada no terreno pelo procurador Joaquim Morgado, responsável pelo processo-crime que corre termos no DIAP de Lisboa. 

Em curso estão cerca de dez buscas domiciliárias aos visados na investigação, que têm contado com a colaboração do gabinete de investigação a acidentes ferroviários - GPIAAF -, cujas conclusões preliminares levaram à demissão do diretor de manutenção da Carris, que tinha a tutela direta da infraestrutura. Também foi identificado o gestor do contrato de manutenção entregue à MNTC - e, do lado desta empresa, o principal rosto é o sócio gerente Gustavo Pita Soares.

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Estão identificadas falhas graves relacionadas com os cabos que permitiam o funcionamento eficaz do sistema de travagem do elevador - e espera-se para os próximos tempos que o Ministério Público retire conclusões com uma acusação do processo.

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Temas: Elevador da Glória Queda elevador da Glória Carris Buscas PJ
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