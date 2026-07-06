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Ministra anuncia que ligação elétrica entre Portugal e Marrocos está “em cima da mesa”

Agência Lusa , NM
Há 12 min
Maria da Graça Carvalho na na CNN Portugal Summit dedicada a Biocombustíveis, na Marina de Cascais, a 30 de junho de 2026. Foto Rodrigo Cabrita
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Maria da Graça Carvalho disse que irá receber “dentro de dias” a ministra da Energia de Marrocos em Lisboa e que no encontro será analisada a possibilidade

Portugal vai analisar a viabilidade de uma ligação elétrica a Marrocos, à semelhança da que Espanha já tem, disse desta segunda-feira a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho.

“Uma das questões que está em cima da mesa é a viabilidade de uma ligação elétrica a Marrocos, como a Espanha tem”, afirmou a governante, em declarações aos jornalistas em Paris, após a reunião ministerial sobre o programa de interligações energéticas para o Sudoeste da Europa, dedicada às ligações energéticas entre Portugal, Espanha e França.

Maria da Graça Carvalho disse que irá receber “dentro de dias” a ministra da Energia de Marrocos em Lisboa, encontro em que será analisada a possibilidade de Portugal vir a ter uma ligação elétrica àquele país.

“Temos que fazer aqui uma análise de custo-benefício, mas é isso que queremos fazer, exatamente para ver as vantagens de estarmos também ligados a Marrocos”, afirmou.

A possibilidade de uma ligação elétrica entre Portugal e Marrocos já tinha sido colocada em 2016, quando os dois países lançaram o concurso para o estudo de viabilidade técnico-financeira de uma interligação por cabo submarino.

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Na altura, durante o primeiro Governo socialista de António Costa, o então ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, e o ministro da Energia, Minas, Água e Ambiente de Marrocos, Abdelkader Amara, assinaram uma declaração de princípios na área da eletricidade e do gás natural, numa cerimónia em Lisboa em que esteve também presente o então secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches.

Questionada sobre o apagão de 28 de abril de 2025 e sobre a importância das interligações elétricas na recuperação do sistema, Maria da Graça Carvalho afirmou que “uma interligação não evita um apagão”, mas “ajuda muito” a “recomeçar [a ter energia] mais cedo”.

A governante recordou que Portugal está ligado apenas a Espanha e, nesse contexto, tendo o apagão tido origem em Espanha, o país teve de esperar pela recuperação da rede espanhola para poder receber ajuda através da interligação.

Maria da Graça Carvalho acrescentou que, se Espanha tivesse uma ligação mais forte a França, “teria demorado menos tempo a ter eletricidade” e poderia ter ajudado Portugal “ainda mais cedo”.

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A ministra referiu ainda que Portugal dispõe agora de quatro centrais com capacidade de arranque autónomo, o chamado “black start”, depois de anteriormente contar com duas.

“Espero que não, mas se existir um outro apagão, o recomeço da eletricidade será mais rápido”, afirmou.

Segundo Maria da Graça Carvalho, Portugal recuperou a eletricidade “em praticamente 11 horas/12 horas” no apagão do ano passado, o que considerou “uma recuperação boa” tendo em conta a dimensão da ocorrência.

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Temas: Eletricidade Maria da Graça Carvalho Marrocos Ligação Elétrica
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