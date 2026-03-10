"Esta 'notícia' de que Elena Ferrante morreu é falsa"

A notícia sobre a morte de Elena Ferrante está a circular nas redes sociais com aparente origem na tradutora Ann Goldstein, mas a conta que dá a notícia é falsa e não há informação sobre a morte da escritora.
Alegação: “Recebi notícias terríveis de Roma. Elena Ferrante faleceu”
A notícia da morte de Elena Ferrante começou a circular no X ao final da manhã desta terça-feira numa publicação aparentemente partilhada por Ann Goldstein, editora da revista “New Yorker” e tradutora para inglês de algumas das obras dessa misteriosa escritora italiana, cuja identidade se desconhece.
“Recebi notícias terríveis de Roma. Elena Ferrante faleceu. Não escrevia há algum tempo e estava doente. Adeus, minha extraordinária, inesquecível e brilhante amiga!”, lê-se na publicação, já com centenas de partilhas e quase 350 mil visualizações.
Entre as contas que estão a partilhar a alegada notícia estão figuras públicas nacionais como o advogado e comentador político Francisco Mendes da Silva e a professora universitária e comentadora Raquel Vaz Pinto.
A nível internacional, a notícia está a ser partilhada por jornalistas como Nikki Marks, da BBC, o escritor indiano Amitav Gosh, que partilhou a “notícia muito triste” com os seus mais de 450 mil seguidores, e o colunista Nicholas Kristoff, do New York Times, que também divulgou o ‘tweet’ aos seus 1,8 milhões de seguidores.
Factos: a conta da tradutora americana e a informação sobre a morte são falsas
Uma pesquisa pelo nome da escritora não revela qualquer notícia sobre a sua morte. Também não são conhecidas contas oficiais de Ann Goldstein nas redes sociais e a análise da conta no X revela que foi criada há dias e tem apenas algumas dezenas de seguidores e quatro publicações, o que indicia poder ter sido criada especificamente para partilhar esta notícia.
Além disso, uma publicação da mesma conta feita cerca de três horas depois do post sobre a morte da escritora veio desmentir a informação e apontar a eventual autoria: “Esta notícia é falsa, [foi] criada pelo jornalista italiano Tommaso Debenedetti. Mas será que Elena Ferrante ainda está viva? Ela está bem? O seu último livro foi publicado em 2019 e o seu último artigo em 2021. O seu editor devia dizer-nos algo!”.
Apesar desta “confissão”, não foi ainda possível verificar se a conta foi de facto criada por Tommaso Debenedetti, uma figura conhecida pelo envolvimento em vários episódios de criação e disseminação de conteúdos falsos, incluindo alegadas entrevistas a escritores e notícias falsas sobre a morte de figuras públicas como o Papa, Fidel Castro e a própria Elena Ferrante, em 2022.
Noutro episódio recente, também é atribuída a Tommaso Debenedetti a notícia falsa sobre a morte da escritora e jornalista mexicana Elena Poniatowska, de 93 anos, informação que a própria desmentiu através da conta da Fundação Elena Poniatowska Amor.
Entretanto, numa nota da comunidade adicionada por um “colaborador de IA experimental” do X, os utilizadores desta rede social são alertados que “Elena Ferrante não faleceu” e que “nenhuma fonte fidedigna noticiou a sua morte”, apontado a nota que este caso “parece ser um rumor de uma conta nova, semelhante a um anúncio falso de 2022”.
O caso também já foi verificado pelo Facta.news, um projeto italiano de verificação de factos, que concluiu tratar-se de mais um embuste do “falsário Tommaso Debenedetti”.
Avaliação Lusa Verifica
É falsa a “notícia” sobre a morte de Elena Ferrante que está a circular nas redes sociais, com aparente origem na conta da tradutora norte-americana Ann Goldstein. Além de não existir qualquer informação oficial sobre a morte da escritora italiana, a conta que avançou com a informação já assumiu que “a notícia é falsa” e terá sido criada “pelo jornalista italiano Tommaso Debenedetti”, autor de várias histórias falsas.