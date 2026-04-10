Kamala Harris admite candidatar-se outra vez - e foi ovacionada de pé ao dizê-lo

Há 1h e 29min

Perdeu para Trump em 2024, em 2028 não terá Trump pela frente - que não se pode candidatar

Kamala Harris, antiga vice-presidente dos EUA e adversária de Donald Trump nas últimas eleições, admitiu esta sexta-feira que pode vir a candidatar-se à presidência nas eleições de 2028, avança o POLITICO.

“Ouçam, posso vir a fazê-lo, posso. Estou a pensar nisso”, afirmou Harris durante uma intervenção na convenção da National Action Network, esta sexta-feira. Acrescentou que vai manter os americanos "informados" sobre a decisão que tomar.

As declarações foram recebidas com fortes aplausos e até uma ovação de pé dos participantes, que entoavam: “Candidata-te outra vez! Candidata-te outra vez!”

O entusiasmo em torno das declarações de Kamala Harris obrigou o reverendo Al Sharpton a ter de repreender o público, dizendo em tom humorístico: “Isto é uma convenção, não um culto religioso”.

Como noticia o POLITICO, a antiga vice-presidente já tinha considerado a ideia anteriormente. Ainda assim, os seus comentários acabam de ganhar uma nova força com aquilo que parece ser um discurso promissor para alguns setores democratas.

Kamala Harris foi a sexta potencial candidata de 2028 a subir ao palco na conferência para uma conversa informal com Sharpton e foi recebida com o maior entusiasmo do público, quando comparada aos restantes democratas.