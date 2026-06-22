Vitória de Espriella deixa a América do Sul com uma maioria de direita

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Candidato da direita radical foi o escolhido pelos colombianos com uma margem de menos de 250 mil votos. A esquerda, porém, alega que houve erros durante o processo, nomeadamente em 33 mil mesas eleitorais

A Colômbia foi a votos no último domingo na segunda volta das eleições presidenciais, e Abelardo de la Espriella, de direita radical, ganhou a disputa contra Iván Cepeda, de esquerda e aliado do atual chefe de Estado Gustavo Petro. O resultado foi é baseado no “preconteo”, apuração preliminar antes da divulgação oficial do vencedor.

De acordo com esta contagem inicial, a distância entre os candidatos foi de menos de 250 mil votos. Agora, o país espera pelo “escrutínio”, etapa em que, segundo o portal de notícias brasileiro g1, autoridades nacionais como juízes analisam as atas e corrigem eventuais erros e inconsistências. Na primeira volta, este processo levou cerca de dois dias para ser concluído.

Abelardo de la Espriella é empresário e não possui um grande histórico dentro da política. O candidato concorreu com base em propostas comuns entre nomes de extrema-direita na América Latina. Entre as suas principais bandeiras durante a campanha está o combate rigoroso ao crime organizado e o corte de impostos e apoios governamentais. Além disso, 'El Tigre', como é conhecido, é cidadão naturalizado dos Estados Unidos e da Itália, sendo filiado do Partido Republicano.

Após a contagem preliminar, grandes nomes da extrema-direita, como Javier Milei, Flávio Bolsonaro e Donald Trump celebraram o resultado e enviaram mensagem de apoio ao vencedor. “Grande vitória”, escreveu o presidente americano, enquanto o seu secretário de Estado, Marco Rubio, garantiu que “a Administração Trump aguarda com expectativa trabalhar de perto com sua administração”.

Onda anti-incumbente faz mais uma vítima, que não aceita os resultados

Após a primeira volta, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, não aceitou os resultados da contagem preliminar. Na ocasião, Iván Cepeda havia sido o segundo mais votado, com 40,9%, atrás apenas de Espriella, que teve 43,7% dos votos. “Como presidente, não aceito os resultados da pré-contagem da firma privada dos irmãos Bautista [...] Há dois censos neste momento, o oficial e o do software dos irmãos Bautista que tem 800 mil pessoas adicionais”, afirmou o chefe de Estado.

Agora, após o novo processo democrático, foi a vez de Cepeda questionar a contagem. Segundo o candidato, o seu partido identificou erros em 33 mil mesas eleitorais, cada uma podendo ter até 300 votos, noticiou o g1. "Nossos advogados e advogadas estão procedendo para impugnar 33 mil mesas em todo o país", disse o aliado do governo.

Casos de candidatos que rejeitam os resultados das urnas tornaram-se mais frequentes após as eleições de 2020 nos Estados Unidos. Na ocasião, Donald Trump afirmou, sem provas, que o processo tinha sido fraudulento. Dois anos depois, foi a vez de Jair Bolsonaro, no Brasil, utilizar esta estratégia para fomentar manifestações populares antidemocráticas. A tática do brasileiro foi considerada criminosa no julgamento que o condenou a mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

A derrota de Cepeda é mais um caso de uma onda anti-incumbente que existe na política internacional. Há anos, candidatos à reeleição ou apoiados pelo governo encontram dificuldades para garantir o apoio popular nas urnas. Ao mesmo tempo, há uma tendência de crescimento de políticos de direita e extrema-direita nas Américas e na Europa.

Em 2020, por exemplo, Donald Trump perdeu para Joe Biden, mas, quatro anos depois, venceu a então vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris. No Brasil, Jair Bolsonaro ganhou a Fernando Haddad, candidato do governo, em 2018, mas foi derrotado por Lula da Silva em 2022. Até na Europa esta situação não é novidade. Em 2024, por exemplo, o Partido Trabalhista de Keir Starmer – que acaba de anunciar que deixará o cargo de primeiro-ministro britânico – colocou fim a 14 anos de vitórias dos Conservadores.

No caso da Colômbia, Iván Cepeda era o candidato apoiado pelo atual governo de Gustavo Petro, que não pôde concorrer novamente porque no país não há a possibilidade de reeleição. A gestão atual conseguiu algumas vitórias relevantes, como a aprovação de uma reforma trabalhista, mas também sofreu com críticas constantes em áreas em que teve uma atuação de menor sucesso, como na segurança pública.

Com a vitória de Espriella, a direita garantiu uma maioria entre os países da América do Sul: são sete governos contra cinco de esquerda (Brasil, Uruguai, Venezuela, Guiana e Suriname - no Peru, onde o Governo atual é de esquerda, Keiko Fujimori, de direita, está a liderar a corrida presidencial). Ainda este ano, em outubro, haverá uma nova eleição que pode influenciar o futuro desta tendência no continente. O Brasil vai a votos, e os principais candidatos são Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, e Lula da Silva. Segundo as sondagens de intenções de voto, o líder do Partido dos Trabalhadores está em primeiro lugar.