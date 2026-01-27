Tracking Poll, 2.ª volta, dia 1: muitos eleitores vão votar num candidato para impedir que o outro seja eleito

António Guimarães
Há 42 min
Debate da 1ª volta das eleições presidenciais, a 17 de novembro de 2025: António José Seguro e André Ventura na TVI, moderados por José Alberto Carvalho. Foto Rui Valido

Maioria dos eleitores está convicta do que vai fazer, mas muitos vão optar pela lógica inversa

Grande parte das pessoas que vão votar na segunda volta das eleições presidenciais vão pela lógica do “menos mau”. De acordo com a tracking poll da Pitagórica para a TVI, CNN Portugal, JN e TSF, muitos dos eleitores vão votar para impedir que o outro seja o vencedor.

Apesar de não ser a maioria em nenhum dos casos, é um cenário que se verifica tanto nos eleitores de António José Seguro como nos de André Ventura.

Divisão presidencial

André Ventura quer fazer desta segunda volta uma eleição entre a direita e o socialismo. Deixou-o bem claro logo na noite de 18 de janeiro, depois de perceber que seriam ele e António José Seguro a passar.

O candidato apoiado pelo Chega pediu de imediato que a direita se juntasse - como a esquerda se juntou em 1986 para apoiar Mário Soares em detrimento de Diogo Freitas do Amaral - para derrotar o candidato apoiado pelo PS, promovendo uma divisão entre os que querem a direita ou a esquerda no poder.

Não é representativa de divisão real entre esquerda e direita, mas existe definitivamente uma divisão, já que a taxa de rejeição de ambos é elevada.

Tanto António José Seguro como André Ventura têm votantes convictos, mas têm também muitos eleitores cuja decisão se faz de um mal menor.

De acordo com o primeiro dia da tracking poll, 36,4% das pessoas que vão votar António José Seguro tomaram essa decisão para evitar que seja o outro candidato o eleito. Serão os casos das dezenas de pessoas que assinaram uma carta de não-socialistas que apoiam o candidato apoiado pelo PS.

Em sentido contrário, também há várias pessoas que vão escolher votar em André Ventura para impedir uma vitória do outro candidato. Dos inquiridos que vão votar no candidato apoiado pelo Chega, 26,5% decidiram pela opção de “voto para impedir ou outro candidato”.

Quanto à mobilização pela positiva, António José Seguro terá 61,3% dos seus eleitores a votar “a favor do candidato”, enquanto André Ventura terá 67,4%.

Esta mesma divisão nota-se também na firmeza de voto dos eleitores. É que quase nenhuma das pessoas que está decidida admite ainda vir a trocar de ideias até 8 de fevereiro.

Ficha técnica

Durante 3 dias (24, 25 e 26 janeiro de 2026) foram recolhidas diariamente pela Pitagórica para a TVI, CNN Portugal, TSF e JN um mínimo de 202 a 203 entrevistas (dependendo dos acertos das quotas amostrais) de forma a garantir uma sub-amostra diária representativa do universo eleitoral português (não probabilístico). Foram tidos como critérios amostrais o Género, 3 cortes etários e 20 cortes geográficos (Distritos + Madeira e Açores). O resultado do apuramento dos 3 últimos dias de trabalho de campo, resultou numa amostra de 608 entrevistas que para um grau de confiança de 95,5% corresponde a uma margem de erro máxima de ±4,06%.

A seleção dos entrevistados foi realizada através de geração aleatória de números de “telemóvel” mantendo a proporção dos 3 principais operadores móveis. Sempre que necessário foram selecionados aleatoriamente números fixos para apoiar o cumprimento do plano amostral. As entrevistas são recolhidas através de entrevista telefónica (CATI–Computer Assisted Telephone Interviewing).

O estudo tem como objetivo avaliar a opinião dos eleitores portugueses, sobre temas relacionados com as eleições Presidenciais, nomeadamente os principais protagonistas, os momentos da campanha bem como a intenção de voto dos vários candidatos. Foram realizadas 1245 tentativas de contacto, para alcançarmos 608 entrevistas efetivas, pelo que a taxa de resposta foi de 48,84%.

A distribuição de indecisos é feita de forma proporcional.

A direção técnica do estudo é da responsabilidade de Rita Marques da Silva. A ficha técnica completa, bem como todos os resultados, foram depositados junto da ERC- Entidade Reguladora da Comunicação Social que os disponibilizará para consulta online.

Temas: Eleições presidenciais Sondagem diária Tracking poll António José Seguro André Ventura

Presidenciais 2026

Tracking Poll, 2.ª volta, dia 1: eleitores que votaram Cotrim, Gouveia e Melo e Marques Mendes pendem para Seguro (mas com muitos indecisos)

Há 41 min

Tracking Poll, 2.ª volta, dia 1: muitos eleitores vão votar num candidato para impedir que o outro seja eleito

Há 42 min

Tracking Poll, 2.ª volta, dia 1: Seguro destacado à frente de Ventura, ambos com muitos convictos e elevada taxa de rejeição. Votantes de Cotrim são os mais indecisos

Há 42 min
03:46
opinião
Tiago André Lopes

"Concessão territorial terá sempre de vir com vantagem para a Ucrânia"

Há 1h e 22min
Mais Presidenciais 2026

Mais Lidas

Depois de anos a negar, Rússia admite por engano que foi a Ucrânia que destruiu um dos seus navios mais importantes

Ontem às 15:14

IGAS abre inquérito ao presidente do INEM por suspeitas de pernoitar no próprio gabinete

Ontem às 19:12

Rússia "esgotou stock" de blindados da Guerra Fria para substituir os mais de 9 mil que perdeu desde a invasão na Ucrânia

Ontem às 15:48

"Depressão secundária" agrava depressão Joseph: sobe para seis os distritos sob aviso vermelho devido a ventos de mais de 100 km/h

Hoje às 09:46

Durou menos de um mês: a nova presidente da Venezuela está "farta" das ordens dos EUA

Ontem às 12:21

Militar de 23 anos morre em Lamego durante prova noturna do curso de Operações Especiais no rio Balsemão

Hoje às 09:23

Horas depois de superar marca histórica dos 5.000 dólares, ouro bate novo recorde

Ontem às 14:01

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Depois da Ingrid, é a vez de a tempestade Joseph trazer chuva, neve, vento e ondas gigantes a Portugal

Ontem às 08:59

Ela mudou-se da Califórnia para a Suécia em busca de uma nova aventura — e já visitou Portugal. Mas não estava preparada para tanto sossego

25 jan, 16:00

"Ninguém se pode sentir seguro" na China, nem os mais próximos de Xi: como a queda de um general está a abalar as elites

Ontem às 12:53

Europa prepara-se para criar a maior reserva da energia que Trump mais detesta para responder aos EUA

Ontem às 14:19