Seguro vence Faro e Madeira, os únicos dois círculos que Ventura tinha ganho

António Guimarães
Há 34 min
Festejos na sede de Campanha de António José Seguro (MIGUEL A. LOPES/LUSA)

Círculos eleitorais vão fechando e o país vai-se pintando de rosa

Compare todos os resultados no Comparómetro da CNN Portugal

António José Seguro prepara-se para uma vitória em toda a linha. Logo ao abrir da noite houve pouca emoção sobre quem seria o próximo Presidente da República, com a grande dúvida a recair na dimensão da vitória.

À medida que vão fechando os círculos eleitorais, isso vai ficando cada vez mais claro: o candidato apoiado pelo PS ganhou em Faro e na Madeira, círculos eleitorais que André Ventura tinha vencido.

Bastião recente do Chega, como se verificou também nas duas eleições legislativas anteriores, Faro caiu para António José Seguro. E o mesmo se verificou na Região Autónoma da Madeira, onde o PSD vence sempre as eleições regionais.

Até ao momento a vitória já se verificou em 13 círculos eleitorais, com António José Seguro a vencer também, faltando ainda fechar os dois maiores círculos eleitorais, Lisboa e Porto.

Temas: Eleições Presidenciais Resultados António José Seguro André Ventura

Relacionados

Oficial: segunda volta das presidenciais bate recorde de votos nulos

Seguro "rouba" concelhos em situação de calamidade a Ventura

Presidenciais 2026

03:22

"O diálogo e a tolerância" impuseram-se à "sobranceria, à arrogância e ao divisionismo"

Há 16 min

Seguro vence Faro e Madeira, os únicos dois círculos que Ventura tinha ganho

Há 34 min
01:44
opinião
Mafalda Anjos

Resultado na segunda volta "mostra o teto de votos a que Ventura consegue chegar"

Há 53 min
14:01

Montenegro revela conversa com Seguro

Há 1h e 2min
Mais Presidenciais 2026

Mais Lidas

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55
opinião
Paulo Portas

Paulo Portas: "Portugal tem cerca de 6 milhões de habitações, 53% têm seguro, 47% não têm"

Ontem às 22:40

Astrónomos suspeitam que descobriram objeto que pode desvendar um dos maiores mistérios do Universo

Ontem às 19:00

Proteção Civil: “Eu quero alertar toda a população portuguesa que a situação continua bastante crítica"

Hoje às 14:08

As mudanças mais estranhas no nível do mar estão a acontecer num sítio muito específico. Eis porquê

Ontem às 18:00

Depressão Marta: Lisboa anuncia encerramento de vários espaços públicos durante o fim de semana

6 fev, 20:20

Mau tempo: Proteção Civil alerta para o "problema maior": "Os movimentos de massa não são visíveis"

Ontem às 19:31

"Ou foges ou morres": estes homens dizem ter sido enganados pela Rússia para lutarem na Ucrânia

Ontem às 22:00

"Ninguém está a salvo". Como "uma das estratégias mais eficazes" da Ucrânia está a fazer o que as sanções não conseguiram

Hoje às 08:00

Há "aqui um deslocamento da depressão Marta para o norte do país" e, por isso, vai afetar "outras regiões" que não estavam previstas

Ontem às 13:11

Mau tempo: Seixal, Barreiro, Moita e Alcochete com várias estradas inundadas

Ontem às 18:19

Resultados Legislativas 2025 em tempo real

16 mai 2025, 17:08