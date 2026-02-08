Seguro vence Faro e Madeira, os únicos dois círculos que Ventura tinha ganho

Há 34 min

Círculos eleitorais vão fechando e o país vai-se pintando de rosa

António José Seguro prepara-se para uma vitória em toda a linha. Logo ao abrir da noite houve pouca emoção sobre quem seria o próximo Presidente da República, com a grande dúvida a recair na dimensão da vitória.

À medida que vão fechando os círculos eleitorais, isso vai ficando cada vez mais claro: o candidato apoiado pelo PS ganhou em Faro e na Madeira, círculos eleitorais que André Ventura tinha vencido.

Bastião recente do Chega, como se verificou também nas duas eleições legislativas anteriores, Faro caiu para António José Seguro. E o mesmo se verificou na Região Autónoma da Madeira, onde o PSD vence sempre as eleições regionais.

Até ao momento a vitória já se verificou em 13 círculos eleitorais, com António José Seguro a vencer também, faltando ainda fechar os dois maiores círculos eleitorais, Lisboa e Porto.