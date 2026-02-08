Seguro "rouba" concelhos em situação de calamidade a Ventura

António Guimarães
Há 2h e 6min
Eleições Presidenciais 2026

Quase 70 concelhos de Portugal foram a votos este domingo em plena situação de calamidade. Na freguesia de Ereira, em Montemor-o-Velho, os votos tiveram mesmo de ser transportados por barco, já que a aldeia estava completamente isolada, com água por todo o lado.

De acordo com os resultados que vão sendo homologados pelo Ministério da Administração Interna, António José Seguro teve uma vitória quase total nos municípios afetados.

A vitória é tal que o candidato do PS conseguiu mesmo “roubar” vários concelhos a André Ventura, como são os casos de Abrantes, Albergaria-a-Velha, Alvaiázere, Batalha, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Lourinhã, Ourém, Pedrõgão Grande, Pombal, Porto de Mós, Sertã, Vagos, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

De recordar que os concelhos de Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos e Golegã decidiram adiar a segunda volta das eleições para o dia 15 de fevereiro. Destes, apenas a Golegã deu a vitória a André Ventura.

Até às 18:00 deste domingo, na sequência das depressões meteorológicas desde o final de janeiro, foram ativados nove planos distritais e 117 planos municipais e emitidas 19 declarações de situação de alerta.

Catorze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também várias centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até ao dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

