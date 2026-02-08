Projeção CNN/TVI: Ventura pode ultrapassar a votação de Montenegro nas legislativas

Há 57 min

Uma vitória dentro da derrota eleitoral do presidente do Chega

É a vitória possível para André Ventura, que, de acordo com a projeção feita por Pitagórica/ICS/Iscte/GfK para a TVI e CNN Portugal, vai ter entre 28,6% e 33% na segunda volta das eleições presidenciais.

Um resultado que não é suficiente para o candidato do Chega sonhar com a eleição para Presidente da República - António José Seguro deverá ser eleito com uma votação entre os 67% e os 71,4% -, mas que o coloca com a possibilidade de ter uma votação superior à alcançada pela Aliança Democrática (AD) nas últimas eleições legislativas.

Ora, a coligação liderada por Luís Montenegro teve, em maio de 2025, 31,79%, valor que, de acordo com a projeção feita para a TVI e CNN Portugal, pode ser ultrapassada por André Ventura.

Assim, e apesar de a principal corrida dar António José Seguro como vencedor, André Ventura tem razões para reclamar uma vitória, já que obtém uma percentagem maior à que a coligação que suporta o atual Governo teve nas últimas legislativas.

Ficha técnica

Sondagem Pitagórica/ICS/ISCTE/GfK Metris para a TVI/CNN, realizada no dia 8 de fevereiro de 2026, com o objetivo de identificar o resultado da votação para o 2º escrutínio das eleições para a Presidência da República em 2026.

Universo constituído por eleitores que participaram no ato eleitoral em Portugal Continental. Com recolha através de simulação de voto em urna, a amostra é constituída por 26584 entrevistas, recolhidas em 27 freguesias.

A margem de erro máxima para um intervalo de confiança de 95%, com uma amostra aleatória, é de +/- 0.60%