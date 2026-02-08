Projeção CNN/TVI: Seguro eleito Presidente da República. Terá entre 67% e 71,4%

Há 56 min

Antigo secretário-geral do PS vai ser o sétimo Presidente da República em democracia. André Ventura terá entre 28,6% e 33%

António José Seguro vai ser eleito Presidente da República, de acordo com a projeção feita por Pitagórica/ICS/Iscte/GfK para a TVI e CNN Portugal.

O candidato apoiado pelo PS vai ter uma votação entre os 67% e os 71,4%, o que lhe dá uma vantagem para ter a garantia de que vai suceder a Marcelo Rebelo de Sousa.

O antigo secretário-geral do PS é assim eleito como o sétimo Presidente da República em democracia.

Quanto a André Ventura, que chegou aqui reclamando a liderança da oposição ao Governo, terá uma votação entre 28,6% e 33%, o que lhe dá margem para sonhar com uma votação superior, em percentagem, à obtida pela Aliança Democrática (AD) nas últimas eleições legislativas, em que a coligação que suporta o Governo teve 31,21%.

Naquela que foi apenas a segunda vez em que Portugal teve uma segunda volta presidencial, António José Seguro conseguiu recuperar o cargo de chefe de Estado para o PS, já que o último socialista a ocupar o Palácio de Belém foi Jorge Sampaio, que saiu em 2006.

Ficha técnica

Sondagem Pitagórica/ICS/ISCTE/GfK Metris para a TVI/CNN, realizada no dia 8 de fevereiro de 2026, com o objetivo de identificar o resultado da votação para o 2º escrutínio das eleições para a Presidência da República em 2026.

Universo constituído por eleitores que participaram no ato eleitoral em Portugal Continental. Com recolha através de simulação de voto em urna, a amostra é constituída por 26584 entrevistas, recolhidas em 27 freguesias.

A margem de erro máxima para um intervalo de confiança de 95%, com uma amostra aleatória, é de +/- 0.60%