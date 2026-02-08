Oficial: segunda volta das presidenciais bate recorde de votos nulos

António Guimarães
Há 1h e 19min
Eleições Presidenciais 2026 (ANTONIO COTRIM/Lusa)

Algumas das freguesias em que João Cotrim de Figueiredo teve os melhores resultados estão nas que apresentam maior votação de nulos

A segunda volta das eleições presidenciais de 2026 traz um dado novo: nunca tinha havido tantos votos nulos num sufrágio para eleger o chefe de Estado, que a partir de março será António José Seguro, de acordo com todas as projeções.

Por volta das 21:20, o número ultrapassou o máximo anterior, que tinha sido cifrado em 2011, quando Aníbal Cavaco Silva foi reeleito Presidente da República.

Nessa altura foram registados 86.581votos nulos, um número superado pela votação desta noite.

A CNN Portugal continua também a acompanhar a votação dos votos em branco, que podem superar o recorde anterior, também registado em 2011.

Curiosamente, é nas freguesias em que João Cotrim de Figueiredo obteve melhores resultados na primeira volta que se registam mais votos nulos.

Era o cenário, ainda antes de fecharem aquelas freguesias, em várias localidades de Cascais, Lisboa ou Porto.

Em termos de percentagem, os votos nulos poderão, ainda assim, ficar abaixo do verificado em 2011. De notar ainda que muito menos eleitores estavam inscritos há 15 anos do que agora. Eram 9.656.797 eleitores, enquanto agora estavam registados 11.039.672 eleitores.

