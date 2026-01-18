Comparador de eleições, geolocalização, resultados na sua terra: use a app da CNN enquanto vê a nossa emissão para saber tudo primeiro e melhor

Há 1h e 28min

Tudo o que há para saber sobre as eleições Presidenciais aqui

Em todas as frentes. A CNN Portugal e a TVI voltam a acompanhar umas eleições nos vários formatos, num conceito de dois ecrãs.

Além da emissão permanente em antena, o site vai mostrar todos os resultados em tempo real: os globais, por candidato, por distrito, concelho e freguesia.

Fique dentro do site e receba alertas em tempo real para cada novo apuramento.

E use o nosso Comparómetro, para comparar os resultados da noite com os das últimas eleições presidenciais e últimas legislativas, também por distrito, concelho e freguesia.

A CNN Portugal terá ainda uma ferramenta de geolocalização para perceber os resultados do local onde está.