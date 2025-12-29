Marques Mendes supreendido com investigação a Gouveia e Melo

29 dez 2025, 13:13

Candidato preferiu não comentar suspeitas

O candidato a Presidente da República Luís Marques Mendes manifestou-se surpreendido com a investigação judicial a Gouveia e Melo hoje noticiada, considerando que terá de haver uma explicação pública por parte do seu adversário na corrida presidencial.

“Não comento suspeitas, há é uma investigação judicial que eu não conhecia e acho que o país também não conhecia a Gouveia e Melo, aí a Justiça, obviamente, vai decidir no seu tempo próprio. Mas há uma outra questão, no entretanto, que é uma explicação pública, isso é um dever e uma obrigação de Gouveia e Melo se está a ser investigado, vamos aguardar, ele seguramente vai dar uma explicação”, disse.

Luís Marques Mendes falava aos jornalistas em Castelo de Vide, distrito de Portalegre, à margem de uma ação de campanha, tendo sido questionado sobre a notícia avançada pela revista Sábado segundo a qual o Ministério Público de Almada está a investigar vários ajustes diretos aprovados por Henrique Gouveia e Melo, enquanto comandante da Naval Marinha, entre 2017 e 2020.

“Eu fiquei [surpreendido] porque não sabia, não sei se alguns dos senhores sabia, se algum português sabia, para mim foi completa novidade, mas eu insisto: eu tenho um padrão, eu não comento suspeitas”, acrescentou.

Segundo a notícia da Sábado, apesar do perdão do Tribunal de Contas, em 2024, relativamente a eventuais infrações financeiras, o processo 40/17 mantém-se em inquérito no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Almada.

A investigação foi atribuída à Polícia Judiciária Militar (PJM), que há quatro anos entregou um relatório pericial e um relatório final ao MP. Entre outras conclusões, os investigadores detetaram uma excessiva concentração de ajustes diretos à empresa Proskipper, entretanto dissolvida em outubro de 2022. A PJM identificou 57 contratos suspeitos, que foram aprovados pelo atual candidato à Presidência.

Confrontado com esta notícia, Gouveia e Melo declarou-se tranquilo, alegando que "quem não deve não teme", e disse desconhecer o processo judicial, acrescentando ainda que está disponível para esclarecer qualquer dúvida se vier a ser notificado.