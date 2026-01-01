Portugal abre o ano com as eleições Presidenciais mais imprevisíveis de sempre

1 jan, 19:00

ANTEVISÃO 2026 || Chegámos a ter mais de 40 pré-candidatos anunciados, mas o número reduziu significativamente. Ainda assim, espera-se uma das eleições mais concorridas de sempre

Um número recorde de candidatos apoiados por partidos e o facto de um independente, sem experiência política, estar entre os favoritos segundo as sondagens, tornam as eleições presidenciais de janeiro particularmente imprevisíveis e entre as mais concorridas de sempre.

Depois de 10 anos com Marcelo Rebelo de Sousa na Presidência da República, que conseguiu sempre ser eleito à primeira volta, a larga distância do segundo classificado, as eleições presidenciais deste ano já se começam a desenhar como particularmente imprevisíveis e com forte probabilidade de passarem a uma segunda volta, o que aconteceu uma única vez na história da democracia portuguesa, em 1986.

Sem o incumbente na corrida, estas presidenciais estão desde já em vias de se tornar nas mais concorridas de sempre, ultrapassando o recorde registado em 2016, quando houve 10 candidatos.

A pouco mais de um mês das eleições, há já mais de 40 pré-candidatos anunciados, número que deverá reduzir-se significativamente, tendo em conta que cada candidatura terá ainda de ser validada pelo Tribunal Constitucional e necessita das assinaturas de pelo menos 7.500 cidadãos eleitores.

No entanto, mesmo caso o número de candidatos possa ser significativamente inferior, há já uma novidade nestas eleições presidenciais: há sete candidatos que receberam o apoio formal de um partido com assento parlamentar, o que é inédito na história da democracia portuguesa. Até ao momento, o número mais elevado tinha-se registado em 2021, quando houve cinco candidatos com apoios partidários.

Desta vez, estão nessa situação Luís Marques Mendes, antigo presidente do PSD, André Ventura, líder do Chega, António José Seguro, antigo secretário-geral do PS, João Cotrim de Figueiredo, antigo presidente da IL, Catarina Martins, ex-coordenadora do BE, António Filipe, ex-deputado do PCP e Jorge Pires, atual deputado do Livre.

O número recorde de candidatos com apoios de partidos explica-se pelo facto de, desde 2019, nunca ter havido tantas forças políticas na Assembleia da República - são atualmente dez -, sendo que praticamente todas, com exceção de CDS-PP, PAN e JPP, optaram por declarar apoio a um dos seus antigos ou atuais militantes. No caso do PS, é a primeira vez que isso acontece desde 2011.

Num contexto de forte fragmentação política, em que o Chega ascendeu a segunda força parlamentar nas últimas legislativas, quebrando com o tradicional bipartidarismo da política portuguesa, a profusão de candidatos e o facto de quase todos os partidos terem investido nesta batalha presidencial já tornava estas eleições particularmente imprevisíveis e disputadas.

No entanto, a essa circunstância, acresce ainda o facto de, segundo as sondagens, um dos principais favoritos na corrida ser um independente, sem qualquer experiência política: Henrique Gouveia e Melo, ex-chefe do Estado-Maior da Armada, que coordenou o processo de vacinação contra a covid-19, em 2021.

A fazer uma campanha que insiste na tónica da ausência de ligação partidária - a mensagem dos seus cartazes eleitorais é “o meu partido é Portugal” -, Gouveia e Melo granjeou apoios de personalidades políticas de vários quadrantes políticos, como o ex-líder do PSD Rui Rio (seu mandatário nacional), o ex-presidente do CDS-PP Francisco Rodrigues dos Santos e até o ex-primeiro-ministro do PS José Sócrates.

Assim, quarenta anos depois de o país ter ido pela primeira e única vez votar na segunda volta de umas eleições presidenciais, esse cenário volta assim a afigurar-se como altamente provável, traduzindo, também neste sufrágio, a crescente polarização da vida política nacional.