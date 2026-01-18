Ventura vence em Faro (mas com menos oito mil votos que o Chega)

António Guimarães
Há 1h e 22min
André Ventura vota nas eleições presidenciais (LUSA)

Candidato apoiado pelo Chega ficou com 33,02%

Faro volta a ser Chega. O Algarve deu a vitória a André Ventura nesta primeira volta das eleições presidenciais, confirmando um resultado obtido nas últimas duas eleições legislativas.

Ainda assim, e comparando com as legislativas de 2025, o candidato apoiado pelo Chega perde oito mil votos em relação ao resultado obtido pelo partido naquele distrito.

Com 70.148 votos, André Ventura conseguiu obter 33,02% dos votos, conquistando grandes concelhos como Lagos ou Portimão.

Já António José Seguro, que vai vencer a primeira volta destas presidenciais, ficou-se pelos 26,93%, num resultado obtido à boleia da votação em concelhos como Faro, onde ganhou.

Olhando para a comparação com as anteriores presidenciais, André Ventura “rouba” o distrito a Marcelo Rebelo de Sousa, que tinha “limpado” todo o mapa nacional em 2021.

Temas: Eleições Presidenciais 2026 Resultados presidenciais 2026 André Ventura

