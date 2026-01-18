Projeção: Seguro ganha, Ventura à frente de Cotrim em empate técnico

António Guimarães
Há 1h e 34min
Boletim de voto das presidenciais 2026 (LUSA)

Gouveia e Melo e Marques Mendes fora da corrida para a segunda volta

António José Seguro tem passagem garantida à segunda volta das eleições presidenciais, de acordo com a sondagem à boca da urna feita por Pitagórica/ICS/Iscte/GfK para a TVI e CNN Portugal.

O candidato apoiado pelo PS deverá ter entre 30,8% e 35,2%, o que o coloca bem à frente de todos os outros.

Abaixo, André Ventura e João Cotrim de Figueiredo aparecem em empate técnico, embora com apenas 0,2 pontos percentuais a separá-los, de acordo com a margem de erro.

O candidato apoiado pelo Chega terá entre os 19,9% e 24,1%, enquanto o candidato liberal estará entre os 16,3% e os 20,1%.

Confirma-se a previsão feita ao longo da semana na tracking poll, que foi colocando Henrique Gouveia e Melo e Luís Marques Mendes cada vez mais longe de uma segunda volta.

De acordo com a projeção, o almirante terá entre 9,2% e 12,4%, enquanto o candidato apoiado pelo PSD terá entre 9,1% e 12,3%.

Bem atrás dos primeiros cinco aparecem os candidatos mais à esquerda, Catarina Martins, António Filipe e Jorge Pinto. De resto, a projeção da CNN Portugal aponta até a possibilidade de Manuel João Vieira ficar à frente dos três candidatos da esquerda.

O candidato independente que tem como um dos lemas o vinho canalizado para todos os portugueses deverá ficar entre os 0,7% e os 2,3%, enquanto Catarina Martins flutua entre os 0,9% e os 2,7%, António Filipe entre os 0,4% e os 2%.

Ficha técnica

Sondagem Pitagórica/ICS/ISCTE/GfK Metris para a TVI/CNN, realizada no dia 18 de janeiro de 2026, com o objetivo de identificar o resultado da votação para as eleições para a Presidência da República em 2026.

Universo constituído por eleitores que participaram no ato eleitoral em Portugal Continental. Com recolha através de simulação de voto em urna, a amostra é constituída por 28522 entrevistas, recolhidas em 32 freguesias.

A margem de erro máxima para um intervalo de confiança de 95%, com uma amostra aleatória, é de +/- 0.58%.

