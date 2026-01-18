Projeção: Manuel João Vieira pode ficar à frente de Catarina Martins, António Filipe e Jorge Pinto

Marta Coropos Carvalho
Há 1h e 18min
Um dos candidatos à Presidência de Portugal, Manuel João Vieira, vota em Lisboa, Portugal, a 18 de janeiro de 2026. EPA/JOÃO RELVAS

Conheça os resultados que os candidatos poderão obter esta noite

O candidato independente Manuel João Vieira pode ficar à frente da candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda, Catarina Martins, e do candidato apoiado pela CDU, António Filipe, como também do candidato apoiado pelo Livre, Jorge Pinto.

De acordo com a projeção da Pitagórica/ICS/Iscte/GfK para a TVI e CNN Portugal, Manuel João Vieira terá uma percentagem entre os 0,7 e os 2,3%, enquanto Catarina Martins entre os 0,9% e os 2,7%. Já António Filipe deverá ficar com um resultado entre os 0,4% e os 2%, enquanto Jorge Pinto não tem sequer uma votação expressiva para aparecer na projeção. 

Para o sufrágio de hoje estavam inscritos 11.039.672 eleitores, mais 174.662 do que nas eleições presidenciais de 2021.

Ficha técnica

Sondagem Pitagórica/ICS/ISCTE/GfK Metris para a TVI/CNN, realizada no dia 18 de janeiro de 2026, com o objetivo de identificar o resultado da votação para as eleições para a Presidência da República em 2026.

Universo constituído por eleitores que participaram no ato eleitoral em Portugal Continental. Com recolha através de simulação de voto em urna, a amostra é constituída por 28522 entrevistas, recolhidas em 32 freguesias.

A margem de erro máxima para um intervalo de confiança de 95%, com uma amostra aleatória, é de +/- 0.58%.

