opinião
João Ferreira Dias
Investigador universitário doutorado. Estuda a crise da democracia liberal, com foco nas guerras culturais, polarização e impactos nos direitos fundamentais

Presidenciais e o futuro político nacional no admirável mundo de André Ventura

Há 16 min

A segunda volta das eleições presidenciais é um teste de stress para a democracia em Portugal. Não porque André Ventura represente uma solução não-democrática, mas porque os seus modelos de democracia e de regime são distintos dos consolidados pela Constituição de 1976.

Em primeiro lugar, André Ventura pertence à família política dos partidos e líderes iliberais, cuja matriz ideológica assenta num conjunto de princípios: (1) nativismo, ou seja, a defesa da ideia de que à “nação” corresponde um povo e uma cultura e que o multiculturalismo é inerentemente uma ameaça, opondo-se firmemente à globalização; (2) defesa de um Estado securitário, voltado ao controlo e punição e menos às liberdades; (3) populismo, não apenas como forma de fazer política, mas como ideologia de divisão entre “nós” e “eles” para criar um inimigo interno, recuperando parte do património ideológico da extrema-direita, e (4) a ideia de que a democracia liberal com a separação de poderes e instituições de mediação é um entrave à democracia como vontade da maioria traduzida na liderança carismática (messianismo).

Em segundo lugar, o seu modelo de regime é presidencialista, ou seja, opõe-se à arquitetura constitucional vigente em que o Presidente da República funciona como árbitro do regime e garante da Constituição, privilegiando um regime em que a condução da política nacional é feita pelo Presidente da República.

O que isto significa para as presidenciais e para o futuro político nacional? A confirmação de uma destas hipóteses:

  1. André Ventura ganha as eleições presidenciais e apostará numa política de interferência direta na governação, almejando um cenário de ingovernabilidade para que se realizem novas eleições legislativas e possa, num cenário perfeito, ter um primeiro-ministro do Chega e aplique a “doutrina Rita Matias”, ou seja, em que o Presidente da República é chamado a presidir ao Conselho de Ministros, numa lógica de adaptação do modelo salazarista;

  2. Perde as eleições, mas sai com um capital político renovado, uma vez que muitas pessoas à direita se opõem a votar em quem for do Partido Socialista (PS), garantindo condições para, no momento certo, chegar a primeiro-ministro.

É verdade que o primeiro cenário não é tão viável como o segundo. Desde logo, porque André Ventura dificilmente será eleito Presidente da República, considerando a taxa de rejeição. Segundo, porque mesmo que o fosse, não teria nenhum delfim à altura para ser o seu primeiro-ministro sombra.

Não obstante, há algo que é inegável: André Ventura apostou numa campanha centrada em (i) liderança/representação da direita e (ii) rejeição do socialismo. Há imensas camadas históricas que permitiriam uma análise fina do segundo ponto. Mas para já, o que interessa é que Ventura sairá “empoderado” da segunda volta e com uma via aberta para derrubar o “regime que se uniu em torno de António José Seguro”, uma narrativa poderosa antissistema, e que, no ganho de causa, traz consigo a sombra da transformação regimental e constitucional.

Voltando ao começo do texto, estas eleições não são sobre direita vs. esquerda, nem contra o socialismo; são sobre democracia liberal vs. iliberalismo. A prova maior disso é a declaração de Paulo Portas de que Portugal não precisa de uma imitação de Trump. Mas será André Ventura uma versão “português suave” do iliberalismo nativista ao estilo Trump, Le Pen e Orbán, regada a messianismo, ou a genética ideológica social-democrata, na esteira de Sá Carneiro (que tanto apregoa) permanece lá, velada pelo taticismo eleitoral de quem percebeu no populismo de direita radical o “ar do tempo”? E quem está disposto a arriscar o voto e o futuro do país?

Temas: Eleições presidenciais 2026 Presidente da República André Ventura António José Seguro

Colunistas

opinião
João Ferreira Dias

Presidenciais e o futuro político nacional no admirável mundo de André Ventura

Há 16 min
opinião
António José Vilela

Que ideia absurda esta dos políticos estarem no terreno nas emergências

Há 47 min
opinião
Bernardo Mota Veiga

"É uma loucura e é de loucos". Moltbook: a rede social só para robots de Inteligência Artificial

Ontem às 16:31
opinião
Henrique Machado

Um cadáver no DIAP de Lisboa e o combate ao crime… dos jornalistas

30 jan, 22:10
Mais Colunistas

Mais Lidas

Um pedreiro aposentado foi onde mais ninguém foi. Carlos impediu duas aldeias de "ficarem encurraladas" na tempestade

31 jan, 22:00

"Agarra o que conseguires": há uma corrida global a passaportes que também está a ter impacto em Portugal

Ontem às 12:00

Marcelo viajou para a Índia para cumprir um sonho. Vera foi reencontrar-se. Meses depois, um encontro no Gerês mudou tudo

Ontem às 08:30

Há mais nove concelhos em situação de calamidade. Veja a lista aqui

Ontem às 19:12

Depois da depressão Kristin, autoridades deixam o alerta: "Temos dois dias para nos prepararmos" para uma "semana muito difícil"

30 jan, 17:03

Nas margens do Mondego, teme-se pela vida. "O meu filho pede-me para não o deixar morrer a dormir"

Ontem às 19:42

Tracking poll, 2.ª volta, dia 6: Seguro volta a cair, Ventura recupera

Ontem às 20:25

Detido no Porto homem procurado por apropriar-se de dinheiro de ordem religiosa

31 jan, 10:50
opinião
Bernardo Mota Veiga

"É uma loucura e é de loucos". Moltbook: a rede social só para robots de Inteligência Artificial

Ontem às 16:31

O Psicólogo Responde: o que é a chamada "ansiedade climática" e como lidar com ela?

Ontem às 10:00

Corpo de filha de Delfina Cruz encontrado. PJ deteve alegado homicida na Lourinhã

31 jan, 21:56

Mulher de 30 anos morta a tiro em Lisboa

Hoje às 07:08