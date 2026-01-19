Do Canadá à Austrália: assim votaram os portugueses no estrangeiro

Marta Coropos Carvalho
Há 2h e 44min
Eleições presidenciais 2026 (LUSA)

À data de publicação deste artigo, continuavam por apurar os resultados de sete consulados: Angola, Costa do Marfim, Etiópia, México, Arábia Saudita, China, Alemanha

Dos grandes círculos de emigração aos consulados onde votaram apenas cinco eleitores, a votação no estrangeiro desenha um mapa eleitoral cheio de contrastes. Há vitórias esmagadoras, empates improváveis e resultados decididos por três votos. Dos Estados Unidos à Austrália, da Europa à África, estes são os dados já conhecidos do voto dos portugueses além-fronteiras, onde há padrões claros.

André Ventura surge como o candidato com vitórias mais expressivas em número e percentagem, António José Seguro domina em vários países europeus e africanos, João Cotrim de Figueiredo vence em geografias muito específicas, e Luís Marques Mendes e Henrique Gouveia e Melo registam apenas uma vitória cada. 

Europa dividida entre Seguro, Ventura e Cotrim

Na Europa, António José Seguro vence em 13 países: Áustria (43,75%), Bélgica (38,93%), Bulgária (28%), Chéquia (39,08%), Dinamarca (41,33%), Finlândia (46,38%), Grécia (36,67%), Itália (47,29%), Noruega (39,04%), Reino Unido (33,38%), Suécia (46,38%), Turquia (54,55%) e Países Baixos (38,08%).

António José Seguro é o grande vencedor da noite eleitoral, mas não foi líder consensual além-fronteiras. (José Coelho/Lusa)

André Ventura conquista vitórias expressivas em vários pontos do continente. O caso mais destacado é Andorra, onde recolhe 70,25% dos votos (340 votos, contra 48 de Seguro). Vence também em França (60,46%, com mais quatro mil votos do que o principal opositor), Luxemburgo (42,53%), Sérvia (33,33%) e Suíça (63,46%). 

Já João Cotrim de Figueiredo lidera no Chipre (40%), Croácia (30,77%), Eslováquia (38,10%), Hungria (47,83%), Irlanda (35,76%), Polónia (44,10%), Roménia (37,10%) e Espanha (39,86%). 

Na Ucrânia, António José Seguro e João Cotrim de Figueiredo empataram, com dois votos cada. 

África com maioria para Seguro, mas vitórias claras de Ventura

Em África, António José Seguro vence em Cabo Verde (56,32%), Guiné-Bissau (41,38%), Quénia (33,33%) e São Tomé e Principe (53,33%). 

André Ventura lidera na África do Sul, com 82,46% e uma vantagem de 967 votos face a Seguro. Vence ainda na República Democrática do Congo (80%), Moçambique (30,19%), Namíbia (52,54%), Senegal (37,50%), Tunísia (55,56 %) e Zimbabué (63,16%).

João Cotrim de Figueiredo ganha apenas em Marrocos, com 30% dos votos. 

O continente onde Ventura vence na maioria dos países

No continente americano, André Ventura vence na Argentina (37,70%), no Brasil (48,81%), no Chile (27,69%), na Colômbia (26,47%), nos Estados Unidos (44,33%), no Canadá (61,22%) e na Venezuela (50,25%), país onde António Filipe, candidato apoiado pela CDU, registou apenas um voto. 

André Ventura fica em segundo lugar na primeira volta, mas, se fossem apenas os consulados americanos a decidir, era o grande vencedor. (Tiago Petinga/Lusa)

João Cotrim de Figueiredo lidera no Peru (35,29%) e no Panamá (28,57%).

Luis Marques Mendes regista a sua única vitória no estrangeiro ao vencer no Uruguai, com 37,21%.

Na Ásia, António José Seguro vence na República da Coreia (42,11%), no Japão (32,43%) e em Timor-Leste (40,32%).

André Ventura lidera na Austrália (48,03%), na Índia (50%) e em Israel (46,21%).

João Cotrim de Figueiredo vence no Catar (36,42%), nos Emirados Árabes Unidos (52,14%), em Singapura (45,56%) e na Tailândia (30,00%).

Na Indonésia houve apenas cinco votos, distribuídos por cinco candidatos diferentes: André Ventura, António José Seguro, Henrique Gouveia e Melo, João Cotrim de Figueiredo e Manuel João Vieira.

João Cotrim de Figueiredo reuniu forte apoio entre os eleitores dos países do leste da Europa. (António Pedro Santos/Lusa)

Uma das votações mais reduzidas foi a da Rússia, onde Henrique Gouveia e Melo registou a sua única vitória, com 33,33%, o correspondente a apenas três votos. 

À data de publicação deste artigo, continuam por apurar os resultados de sete consulados: Angola, Costa do Marfim, Etiópia, México, Arábia Saudita, China, Alemanha.

Temas: Eleições Presidenciais 2026 Presidente da República Resultados presidenciais 2026 Abstenção presidenciais 2026 Resultados presidenciais em direto

Presidenciais 2026

A maior vitória da esquerda desde Costa começou renitentemente na pessoa que "lixou a vida ao PS"

Há 52 min

Pedro Duarte: "Voto Seguro, para mim é algo inequívoco". Júdice: "Voto em Seguro sem qualquer preocupação". Poiares Maduro: "Não tenho problemas em dizer que voto Seguro"

Há 1h e 54min

Ventura vale mais do que o Chega e Cotrim do que a IL? Gouveia e Melo, se estivéssemos em 2021, ficaria em 2.º? A esquerda cresce em candidatos mas decresce em votos? As respostas, aqui

Há 2h e 25min

Do Canadá à Austrália: assim votaram os portugueses no estrangeiro

Há 2h e 44min
Mais Presidenciais 2026

Mais Lidas

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Resultados Legislativas 2025 em tempo real

16 mai 2025, 17:08

Projeção: Seguro ganha, Ventura à frente de Cotrim em empate técnico

Ontem às 20:00

Resultados Autárquicas 2025 em tempo real

12 out 2025, 00:00

A pessoa que mais irrita Trump não está no Irão, na Venezuela, na Gronelândia, na NATO, na Europa, na China, na Colômbia ou no México. Está nos EUA e chamam-lhe Jay

Ontem às 08:00

Projeção: abstenção será a mais baixa em 20 anos

Ontem às 18:11

Tracking poll, 11.º e ÚLTIMO DIA: Seguro, Ventura e Cotrim fecham campanha (ainda mais) na frente

16 jan, 20:16

"Chorei rios de lágrimas": mudou-se dos EUA para a Europa e achou que nunca se iria adaptar

17 jan, 12:00

Comparador de eleições, geolocalização, resultados na sua terra: use a app da CNN enquanto vê a nossa emissão para saber tudo primeiro e melhor

Ontem às 17:39

Fogueiras, danças e gatos: é assim que os ucranianos enfrentam o inverno mais rigoroso dos últimos anos

17 jan, 11:55

A aversão ao álcool está a levar a cena festiva global numa direção inesperada

Ontem às 18:00

Nunca falha, mesmo nunca: Santarém voltou a acertar no resultado das Presidenciais

Ontem às 20:27