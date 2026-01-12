Cotrim de Figueiredo nega acusações de assédio de ex-assessora: "Perguntem às dezenas de mulheres que trabalham comigo"

Marta Coropos Carvalho
Há 2h e 17min

A denúncia de assédio sexual foi feita nas redes sociais de uma ex-assessora do grupo parlamentar da Iniciativa Liberal

João Cotrim de Figueiredo reagiu esta segunda-feira às acusações de assédio feitas por uma ex-assessora, classificando-as como "completamente falsas" e garantindo que não vai desistir da candidatura presidencial.

"É completamente falso. Perguntem às dezenas de mulheres que trabalharam comigo ao longo destes anos se têm alguma razão de queixa, incluindo as mulheres que trabalharam comigo na mesma altura que essa senhora", afirmou o candidato, sublinhando que não pretende alongar-se sobre o tema. "Sobre esse assunto não vou dizer absolutamente mais nada".

O antigo líder da Iniciativa Liberal defende que, perante uma acusação desta natureza, sem possibilidade de resposta direta, só existe uma opção: negar e avançar com um processo judicial. "Uma pessoa que é acusada desta maneira, sem ter absolutamente qualquer hipótese de responder na mesma moeda, só tem uma hipótese: negar, negar, negar e pôr um processo".

O candidato desafia também os jornalistas a investigarem a origem da acusação. "Descubram vocês. Era um bom trabalho".

Questionado sobre a possibilidade de desistir da corrida a Belém, rejeita esse cenário. "Por causa de uma alegação completamente falsa? Isso seria completamente estúpido. Vou até ao fim para apurar exatamente de onde é que esta mentira apareceu".

"Estou de consciência absolutamente tranquila. Não só desde que estou na vida política, mas desde os meus 40 anos de vida profissional", acrescenta.

O candidato reconhece que a suspeita pode abalar o percurso político que tem vindo a construir, mas espera que isso não aconteça. "Se tenho uma vida absolutamente imaculada e transparente e, de repente, tenho uma mentira que abale isso, seria muito, muito grave".

Ainda assim, garante que continuará na campanha presidencial. "Vou, vou, vou. Não me deixo abalar e tenho muita força".

A CNN Portugal contactou a autora das acusações, mas não obteve qualquer resposta até ao momento.

João Cotrim de Figueiredo voltou a negar as acusações nas redes sociais.O candidato presidencial escreve que a denúncia surge "no fim da campanha" e classifica-a como "completamente falsa", acusando os adversários de recorrerem à "política mais suja". "Nunca pensei que pudessem ir tão baixo para me atacar. É indigno", escreve.

Na mesma publicação, garante que vai avançar com processos judiciais contra quem o está a difamar e associa o surgimento da acusação ao crescimento da sua candidatura. "Tudo isto porque estou a crescer", escreve, assegurando que não se deixa desmoralizar. "Venham os ataques que vierem, venham de todo o lado, não nos desmoralizam, vamos até ao fim, por Portugal".

Temas: Eleições Presidenciais 2026 Presidente da República João Cotrim de Figueiredo Assédio Cotrim

Política

