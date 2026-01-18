André Ventura canta esta noite vitória onde o Chega nunca ganhou

Num bastião do PSD, a vitória desta noite nunca antes foi vista
O arquipélago da Madeira deu a vitória a André Ventura nesta noite eleitoral. Com 33,40 % dos votos, o candidato apoiado pelo Chega fica em primeiro lugar, seguido de António José Seguro, que conquista apenas 22,81 % do eleitorado madeirense.
Nas eleições legislativas deste ano, a vitória foi social-democrata, com a AD a conquistar três mandatos e 41.35% dos votos na ilha. O partido liderado por André Ventura ficou em segundo lugar, com 20.90%, seguido do PS (13.46%).
Nas eleições autárquicas, a liderança laranja voltou a confirmar-se, com o Chega a aparecer muito mais atrás - apenas em quarto lugar. Enquanto a coligação PPD/PSD.CDS-PP conquistou seis câmeras municipais (Calheta, Câmara de Lobos, Funchal, Ponta do Sol, Porto Santo e Ribeira Brava) e elegeu 27 vereadores, o partido liderado por André Ventura só cantou vitória em São Vicente.
Nas eleições presidenciais de 2021, o Presidente da República cessante, Marcelo Rebelo de Sousa, conquistou a ilha com 72.16%, reunindo o apoio de mais de 77 mil eleitores. André Ventura, na altura, conquistou apenas 10 mil, aparecendo em segundo lugar com 9.85% dos votos.