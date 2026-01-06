Marcelo inscreveu-se para votar antecipadamente nas presidenciais

Agência Lusa , NM
6 jan, 17:03
Marcelo Rebelo de Sousa

Presidência da República diz que objetivo é "chamar a atenção para esta modalidade que permite uma maior flexibilidade para os portugueses votarem"

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, inscreveu-se para votar antecipadamente para as presidenciais no domingo, para "chamar a atenção para esta modalidade que permite uma maior flexibilidade", divulgou esta terça-feira a Presidência da República.

Segundo a Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa "inscreveu-se para votar de forma antecipada no domingo, dia 11, com o objetivo de chamar a atenção para esta modalidade que permite uma maior flexibilidade para os portugueses votarem e para que os que não possam ou não lhes dê jeito votar no dia 18, poderem exercer o seu direito de voto já no dia 11".

O voto antecipado em mobilidade em Portugal, uma semana antes das eleições, no domingo 11 de janeiro, é permitido a todos eleitores recenseados no território nacional, numa mesa de voto à sua escolha num dos municípios do país. Não foi divulgado por enquanto o local de votação do Presidente da República.

As inscrições começaram no domingo e podem ser feitas até quinta-feira, na Internet, em www.votoantecipado.pt, ou por via postal.

O Presidente da República tinha dito a meio de novembro que ponderava votar antecipadamente para as eleições presidenciais e colocou a possibilidade de o fazer na ilha do Corvo, onde não conseguiu ir durante a sua última visita aos Açores.

Entretanto, nas últimas semanas, Marcelo Rebelo de Sousa tem estado a recuperar de uma cirurgia a uma hérnia abdominal, realizada em 01 de dezembro, que o levou a reduzir a sua agenda e a cancelar deslocações.

São candidatos às eleições presidenciais de 18 de janeiro António José Seguro (apoiado pelo PS), Henrique Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes (apoiado por PSD e CDS-PP), António Filipe (apoiado por PCP e PEV), Catarina Martins (BE), Jorge Pinto (Livre), João Cotrim Figueiredo (IL), André Ventura (Chega), Humberto Correia, André Pestana e Manuel João Vieira.

No ano passado, Marcelo Rebelo de Sousa votou antecipadamente em mobilidade, em Vila Real de Santo António, no distrito de Faro, para as legislativas de 18 de maio de 2025, no domingo anterior ao das eleições.

O chefe de Estado também votou antecipadamente em 2024 para as legislativas de 10 de março, em Lisboa, e para as eleições europeias de 09 de junho, em Celorico de Basto, no distrito de Braga, onde está recenseado.

Antes das europeias de 2024, o Presidente da República divulgou um vídeo em conjunto com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, de incentivo ao voto antecipado em mobilidade, para o qual ambos se inscreveram.

Temas: Eleições Presidenciais 2026 Presidenciais 2026 Marcelo Rebelo de Sousa

Relacionados

CNN Portugal e TVI lançam tracking poll para as Presidenciais: não perca, todos os dias

Presidenciais. Santarém tem sido 'espelho' dos resultados em 50 anos eleições

O melhor quiz de política | Ano novo, campanha velha

Viriato Soromenho-Marques: "A mentira antiga era aquela em que se procurava enganar o nosso adversário, mas sabíamos o que era a verdade"

Viriato Soromenho-Marques: "Alguns deputados, quando falam em 'três Salazares', não sabem do que falam. É manipulação da memória"

Política

Presidenciais 2026 AO MINUTO | Quinto dia de campanha com os candidatos divididos pelo país

Há 3h e 43min
02:07

Rui Rio e Manuel Pizarro formam bloco central de apoio a Gouveia e Melo em campanha no Porto

Ontem às 22:46
01:57

Cotrim de Figueiredo foi a Pedrógão Grande dizer que quer ser conhecido como o presidente "que ajudou a resolver problemas"

Ontem às 22:45
02:17

Marques Mendes desvaloriza queda nas intenções de voto e diz que "as sondagens também falham"

Ontem às 22:44
Mais Política

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

Professores criticam tutela por querer obrigar docentes a registar sumários

Ontem às 12:27

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00