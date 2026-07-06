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Onda de calor gera novo recorde nacional de consumo de eletricidade em meses de verão

Agência Lusa , NM
Há 20 min
Eletricidade (Getty)
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Pico de consumo ocorreu no dia 3 de julho, tendo alcançado os 171,1 GWh

O consumo de eletricidade registou novos máximos na semana passada, em meses de verão, na sequência da onda de calor que se tem feito sentir em Portugal, de acordo com dados esta segunda-feira divulgados pela REN.

No dia 02 de julho, o consumo diário atingiu 165,6 GWh (gigawatts hora), um valor que “voltou a ser superado no dia seguinte, 03 de julho, ao alcançar 171,1 GWh”.

De acordo com a REN, “o anterior máximo registado em meses de verão era de 163,4 GWh” a 13 de julho de 2022.

Paralelamente, a ponta de consumo de verão registou um novo recorde às 20:00 de 02 de julho, “quando a procura instantânea de eletricidade atingiu os 8.493 MW [megawatts], ultrapassando o anterior máximo de 7.918 MW, registado a 30 de junho de 2025”.

A REN indicou que estes valores comparam com “os valores máximos de inverno que são naturalmente maiores, 197,1 GWh e 10.261 MW”.

Para a REN, “os valores de consumo agora alcançados evidenciam uma tendência de aproximação”, algo que se tem verificado, destacou, entre os consumos máximos de verão e de inverno.

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Temas: Electricidade REN Onda de Calor
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