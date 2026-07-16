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IPMA alerta que "El Niño" já começou e prevê fenómeno forte até 2027

Agência Lusa , JS
Há 1h e 12min
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Segundo o instituto, que menciona um órgão norte-americano, a temperatura do Oceano Pacífico está 1,2º C acima do normal

As temperaturas no oceano Pacífico já estão em fase “El Niño” e devem continuar até ao início de 2027, prevendo-se um fenómeno muito forte, confirmou esta quinta-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA fez esta quinta-feira uma atualização do conhecido fenómeno de aquecimento das águas do Pacífico equatorial, que provoca alterações no clima a nível mundial.

O instituto cita o Centro de Previsão Climática da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (CPC/NOAA), dos Estados Unidos, para dizer que o indicador de temperatura já está na fase “El Niño” e que a temperatura está 1,2ºC acima do normal.

O chamado índice ENSO é um indicador que mede o estado do fenómeno de interação oceano-atmosfera.

Com ele identifica-se se o mundo está perante um “El Niño”, se as temperaturas na superfície do mar estão acima do normal, perante “La Niña”, se estão inferiores ao normal, ou em fase neutral, quando as temperaturas estão nos valores normais.

No comunicado, o IPMA diz que as previsões de diversos modelos apontam para que ao longo das próximas semanas haja uma probabilidade superior a 99% de persistência de um episódio de “El-Niño” até ao início de 2027.

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E apontam também para uma probabilidade superior a 80% de se verificar um fenómeno de “El-Niño” muito forte.

O IPMA reafirma que, embora o fenómeno ocorra no Oceano Pacífico, pode influenciar significativamente os padrões climáticos à escala global.

Os efeitos do fenómeno de “El-Niño” em Portugal não são diretos nem estatisticamente significativos, mas o IPMA continuará a acompanhar a evolução da situação e divulgar atualizações sempre que se justifique.

A Organização Meteorológica Mundial, que corrobora a informação do CPC/NOAA, alerta para, dada a intensidade do fenómeno, o aumento dos riscos de ocorrência de eventos climáticos extremos, especialmente na faixa tropical e equatorial.

Entre estes impactos incluem-se ondas de calor, episódios de seca e eventos de precipitação intensa, principalmente na faixa equatorial do planeta, diz a organização, citada também pelo IPMA.

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Temas: El niño Temperaturas Verao Emergencia climatica Altas Temperaturas

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