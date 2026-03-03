Organização Meteorológica Mundial estima que El Niño poderá regressar

Agência Lusa , AM
Há 15 min
El Niño provoca seca na Costa Rica em 2019 (foto: Ezequiel Becerra/ AFP via Getty Images)

O último evento El Niño, ocorrido em 2023/24, foi um dos cinco mais intensos já registados e desempenhou um papel importante nas temperaturas globais recordes de 2024

A Organização Meteorológica Mundial (OMM) da ONU alertou hoje para a probabilidade crescente de, no período de maio a julho, se repetir o fenómeno climático conhecido por El Niño.

De acordo com o último boletim trimestral da OMM, espera-se que o recente evento La Niña, de menor intensidade, dê lugar a condições neutras e, posteriormente, a um evento de aquecimento El Niño.

Com base nas previsões dos centros de produção globais da OMM, espera-se que as condições neutras – indicando a ausência de um evento El Niño ou La Niña – persistam até julho.

Para o período de maio a julho, a probabilidade de condições neutras é, portanto, de 60%, “enquanto a probabilidade de um evento El Niño aumentou constantemente para cerca de 40%”, afirmou a OMM.

A incerteza em torno das previsões de longo prazo está a aumentar, acrescentou a organização.

Em janeiro, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA) estimou uma probabilidade de 50 a 60% de desenvolvimento do El Niño entre julho e setembro.

“A comunidade da OMM (Organização Meteorológica Mundial) vai monitorizar de perto a situação nos próximos meses para que se possam tomar de decisões”, comentou a Secretária-Geral da OMM, Celeste Saulo.

O último evento El Niño, ocorrido em 2023/24, foi um dos cinco mais intensos já registados e desempenhou um papel importante nas temperaturas globais recordes de 2024.

Um evento El Niño é caracterizado pelo aquecimento periódico e em larga escala das águas superficiais no Pacífico equatorial central e oriental, associado a mudanças na circulação atmosférica tropical, especificamente nos ventos, na pressão e nas chuvas. Geralmente, ele tem efeitos opostos aos da La Niña nos padrões climáticos e de precipitação.

De acordo com a OMM, para o período de março a maio, deve haver “um aumento nas temperaturas da superfície em todo o mundo”.

Em relação às previsões de precipitação, “o padrão esperado é semelhante ao de La Niña no Pacífico equatorial, mas em outras partes do mundo, o sinal é mais misto”.

A OMM reitera que “fenómenos climáticos naturais de grande escala, como El Niño e La Niña, fazem parte de um contexto mais amplo de mudanças climáticas antropogénicas, que estão a elevar as temperaturas globais a longo prazo, intensificando eventos climáticos extremos, alterando os padrões sazonais de precipitação e temperatura”.

Temas: El Niño Organização Meteorológica Mundial OMM NOAA

Clima

Organização Meteorológica Mundial estima que El Niño poderá regressar

Há 15 min

A Regina já chegou mas vai piorar: vento, chuva, neve

Ontem às 13:25

Calor extremo aumentou cerca de dez vezes na Europa entre 2010 e 2024

23 fev, 17:12

"Já está a pagar um preço elevado": Europa tem de preparar-se para um aquecimento global de 3 ºC

17 fev, 12:44
Mais Clima

Mais Lidas

Trovoada, rajadas até 120 km/h e ondas que podem atingir os 11 metros: há nova depressão a caminho de Portugal

1 mar, 20:03

Na lógica do Irão a base das Lajes é um alvo militar - mas não há nenhum míssil iraniano capaz de fazer esse trajeto

1 mar, 16:58

A Regina já chegou mas vai piorar: vento, chuva, neve

Ontem às 13:25

Comprou uma casa barata em Itália pelo estilo de vida - depois, a saúde do filho melhorou drasticamente

1 mar, 09:00

Reino Unido, França e Alemanha admitem entrar no conflito e até já falam em ataques ao Irão

1 mar, 20:53

Alemães alertam para mais ataques do Irão a território europeu e pedem adoção de medidas de proteção

1 mar, 13:18

"Isto é uma ameaça a todos, não apenas ao Irão, à Rússia ou à China, mas a todos – incluindo os EUA". Europa vai entrar na era da "dissuasão avançada"

Ontem às 20:00

Há redes chinesas que controlam toda a cadeia de fraude ao IVA na UE

Ontem às 06:06

Três caças norte-americanos abatidos por engano pelo Kuwait durante operação contra o Irão

Ontem às 07:52

Trump ficou surpreendido com uma coisa que o Irão fez e garante: "Ainda nem sequer começámos a atacá-los com força"

Ontem às 15:45

A Europa está em alerta por causa do Irão e "um ataque de lobo solitário é uma possibilidade". E Portugal? "Nós estamos na periferia, o terrorismo quer as manchetes"

Ontem às 07:00

Governo conseguiu retirar de carro dois portugueses que estavam no Irão. Outros 11 querem ficar

1 mar, 18:33