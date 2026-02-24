Onde estava "El Mencho"? Narcotraficante mais procurado do México foi apanhado num resort onde se misturava com turistas

Tiago Ferreira Resende
Há 54 min
Confrontos no México após a morte de El Mencho, o poderoso líder de um cartel

Nemesio chegou ao local a 20 de fevereiro com uma das suas companheiras, conduzidos por um contacto ligado à mulher. Foi graças à localização desta companheira que acabou apanhado pelas autoridades

“Onde está 'El Mencho'?” foi a pergunta que as autoridades mexicanas fizeram ano após ano até ao passado domingo. Nemesio Oseguera Cervantes, o nome verdadeiro do narcotraficante, passou décadas escondido nas sombras, tornando-se praticamente intocável, tal era a proteção que continha à sua volta. 

Sempre discreto e afastado de locais públicos, "El Mencho" nunca permitiu que surgissem fotos recentes suas. As poucas imagens que circulavam entre as autoridades mostravam-no barbeado e com um ar surpreendentemente jovem. Mas no dia 22 de fevereiro, tudo mudou: décadas de fuga chegaram ao fim.

O barão da droga Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes foi morto no domingo, 22 de fevereiro de 2026 (DEA)
O barão da droga Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes foi morto no domingo, 22 de fevereiro de 2026 (DEA)

O narcotraficante de quase 60 anos foi morto numa operação do Exército mexicano. Mas, ao contrário do que se esperava, Oseguera não estava em refúgios inacessíveis e distantes, mas sim muito mais perto do que se podia imaginar: em Tapalpa, um destino de ecoturismo com cabanas. O local contém trilhos e um campo de golfe, ficando a cerca de 130 quilómetros, ou seja, a apenas duas horas de carro, de Guadalajara.

O esconderijo (quase) perfeito

As cabanas que serviram de palco para a batalha final de "El Mencho" ficam no sopé das montanhas, rodeadas por florestas, trilhos para caminhadas, dezenas de pequenos hotéis, um campo de golfe e a poucos minutos de distância de um lago artificial. O local é frequentemente utilizado por turistas para acampar, fazer churrascos ou até mesmo disfrutar da natureza.

Uma década antes, o Departamento do Tesouro dos EUA já tinha identificado a região como vinculada a mecanismos de lavagem de dinheiro do (CJNG) e de Los Cuinis, através de negócios de aluguer de cabanas.

Segundo o secretário da Defesa Nacional, Ricardo Trevilla, as secretas mexicanas rastrearam a companheira de "El Mencho" no momento em que a mesma se iria encontrar com o líder do cartel. O casal chegou ao ponto de encontro no dia 20 de fevereiro, sexta-feira.

No momento da captura, o líder do CJNG estava acompanhado por apenas uma dúzia de guarda-costas. Essa fração mínima de segurança representou a oportunidade que as autoridades esperavam há décadas: capturá-lo sem provocar muitas baixas.

Durante a operação, "El Mencho" tentou refugiar-se entre as árvores que cercavam a propriedade e escondeu-se na vegetação rasteira. No entanto, acabou apanhado pelos agentes de segurança que encontraram o criminoso gravemente ferido, acompanhado por dois guarda-costas. Nemesio Oseguera morreu durante o transporte aéreo para o hospital.

Tapalpa em choque com a operação

Árvores e edifícios pontilham Tapalpa, México, segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026, um dia após o exército mexicano ter matado o líder do Cartel Jalisco Nova Geração, Nemesio Oseguera Cervantes, conhecido como "El Mencho". (AP Photo/Marco Ugarte)
Árvores e edifícios pontilham Tapalpa, México, segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026, um dia após o exército mexicano ter matado o líder do Cartel Jalisco Nova Geração, Nemesio Oseguera Cervantes, conhecido como "El Mencho" (AP Photo/Marco Ugarte)

Mas o local escolhido pelo narcotraficante foi uma surpresa até para os responsáveis regionais. O prefeito da cidade, Antonio Morales, referiu não ter conhecimento da presença de "El Mencho" em Tapalpa. “Começámos a ouvir sobrevoos de helicópteros e explosões às oito da manhã”, relatou ao Grupo Fórmula, referindo-se ao dia da captura.

Por outro lado, os seis hotéis localizados a poucos metros de distância onde o criminoso foi morto afirmaram não ter ouvido nada no dia do episódio. No local, moradores e visitantes aguardam agora notícias sobre como o CJNG se reestruturará e quem se seguirá a "El Mencho" como chefe da organização criminosa.

CIA envolvida na operação

Mas as surpresas não se ficam por aí. Segundo o The Washington Post, a captura de Nemesio Oseguera Cervantes foi conseguida graças à ajuda da Agência Central de Inteligência dos EUA (CIA), que forneceu informações cruciais que ajudaram a localizar o chefe do cartel mais procurado do México, em Tapalpa.

De acordo com fontes familiarizadas com a operação, os dados da CIA foram “fundamentais para a captura” de Oseguera. Os detalhes precisos sobre a origem das informações não foram revelados, mas incluem uma combinação de informantes humanos, imagens aéreas e comunicações intercetadas.

Durante o governo Trump, os Estados Unidos intensificaram o compartilhamento de informações com o México e pressionaram as autoridades mexicanas a agir rapidamente com base nesses dados. Já durante o governo Biden, a CIA passou a realizar voos secretos com drones sobre o México para localizar laboratórios de produção de fentanil e líderes de cartéis.

Ainda segundo um funcionário mexicano, a cooperação com a CIA demonstrou que o governo conseguiu agir “de forma rápida e eficaz” com base nas informações vindas do exterior. Apesar disso, as autoridades mexicanas têm resistido à ideia de operações conjuntas com os EUA, argumentando que as suas próprias forças possuem capacidade técnica suficiente para executar missões complexas contra líderes de cartéis.

Temas: El Mencho México Tapalpa Operação Tráfico de droga

Mundo

Rei da Noruega hospitalizado em Espanha

Há 48 min

Onde estava "El Mencho"? Narcotraficante mais procurado do México foi apanhado num resort onde se misturava com turistas

Há 54 min
03:32

"Um cheiro quase insuportável": quatro anos na linha da frente de uma guerra que mudou o mundo

Há 1h e 2min

Putin quer afastar o cheiro da guerra das elites russas: 200 mil soldados já morreram e a contagem continua

Há 2h e 41min
Mais Mundo

Mais Lidas

Plano era "repetir" o Afeganistão na Ucrânia, mas não funcionou. E agora a Rússia já está a pensar "na futura guerra"

Ontem às 15:00

Fartos da IA, cada vez mais jovens estão a optar por um estilo de vida analógico

22 fev, 11:00

"Eu sei que ele está vivo". Trocou Lisboa pelas trincheiras e tornou-se o "avô" que desapareceu numa guerra de drones

Hoje às 07:00

Era o chefe dos assassinos mas precisava de se casar com Rosalinda para ascender no cartel: quem foi "El Mencho"

Hoje às 10:24

Euromilhões: eis a chave que vale 142 milhões de euros

Há 1h e 37min

Medvedev ameaça Reino Unido e França com ataques nucleares

Hoje às 16:13

Advogada de Sócrates pede renúncia com efeitos imediatos: alega ser "humanamente impossível" o tempo que lhe deram

Hoje às 10:18

Comandantes que matam os próprios soldados e homens lançados como "carne para canhão": ex-soldados russos denunciam brutalidade na linha da frente

Hoje às 16:34

Mau tempo: clientes Vodafone serão ressarcidos do valor faturado com crédito na próxima fatura

Ontem às 17:13

Glória tinha 51 anos quando desatou a viajar: "Comer, Orar, Amar" – vamos! Como Elizabeth Gilbert e os seus leitores conquistaram o mundo

21 fev, 11:00

É cada vez mais difícil comprar um "bolo de arroz" em Lisboa. Cidade está a ficar sem cafés de bairro

Hoje às 12:41

Depois de ser insultado de anão, Prestianni não foi racista, foi homofóbico: esta é a defesa do jogador do Benfica

Há 3h e 9min