México envia dois mil militares para Jalisco após morte de "El Mencho"

Há 51 min

Ministério dos Negócios Estrangeiros já recomendou aos portugueses que evitem deslocações desnecessárias à região

O México decidiu enviar dois mil militares para Jalisco, no oeste do país, na sequência de episódios de violência registados após a captura e morte de Nemesio Oseguera, conhecido como “El Mencho”.

O país vive uma onda de violência desde domingo, após a morte do líder de um dos maiores cartéis de droga, numa operação realizada com o apoio dos EUA, e que motivou forters protestos de membro do cartel.

Pelo menos oito dos 32 estados mexicanos suspenderam as aulas presenciais hoje e o poder judiciário autorizou os juízes a manter os tribunais fechados quando considerarem necessário, enquanto a Presidente mexicana Claudia Sheinbaum apelou à "calma".

Morto aos 59 anos, Nemesio Oseguera, conhecido como 'El Mencho', era considerado o último dos grandes chefes dos cartéis mexicanos desde a prisão dos fundadores do cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán 'El Chapo' e Ismael 'Mayo' Zambada, presos nos Estados Unidos.

O ministério dos Negócios Estrangeiros recomendou aos cidadãos portugueses, turistas e residentes, em especial nos estados mexicanos de Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Colima, Michoacán y Tamaulipas para evitarem deslocações desnecessárias, devido à degradação das condições de segurança.

Numa nota divulgada no portal das comunidades portuguesas, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) chama a atenção para a degradação da situação de segurança nestes estados, após uma operação militar que no fim de semana resultou na morte do líder de um dos maiores cartéis de droga.

Na nota, o MNE diz que a embaixada portuguesa tem vindo a receber notícias de sérios distúrbios da ordem pública na sequência desta operação militar, incluindo bloqueios de estradas, tiroteios e retenções de transeuntes em várias zonas do país, em especial em Jalisco (Guadalajara), Guanajuato ou Michoacan (Morelia).

Lembra que é “altamente recomendado” viajar para o México com um seguro médico “o mais amplo possível, com cobertura extensiva de gastos médicos” durante toda a estadia, que inclua repatriação ou evacuação médica para o destino de origem, devido ao custo elevado dos serviços de saúde.

O MNE recorda que o México mantém uma elevada incidência de criminalidade, aconselhando a quem se desloca para o país a consultar as condições de segurança e os conselhos aos viajantes.