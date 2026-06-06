Sem resorts nem voos diretos e apenas um semáforo: por que esta ilha pode ser um dos segredos mais bem guardados da Europa

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A ilha dos mil vulcões quer tornar-se o destino sustentável mais exclusivo da Europa

Uma vez por dia, enquanto o sol desaparece atrás da movimentada costa sul de Tenerife, um único ferry transportando apenas um punhado de turistas estrangeiros parte de um porto tranquilo ofuscado pela linha costeira repleta de resorts.

Para chegar ao destino, a duas horas e meia de distância, o barco corta um caminho agitado para oeste através das águas revoltas do Atlântico.

Esta pequena ilha foi outrora considerada o ponto mais ocidental do mundo conhecido e foi a última porção de terra que Cristóvão Colombo viu após deixar a Europa rumo às Américas, em 1492. Hoje, El Hierro — a mais remota das ilhas Canárias espanholas — é um destino para viajantes modernos que procuram recuperar o sentido de descoberta.

Enquanto ilhas mais populares como Tenerife, Lanzarote e Gran Canaria estão saturadas de visitantes, El Hierro permanece relativamente intocada pelo turismo. Em 2024, mais de seis milhões de turistas internacionais visitaram Tenerife. No mesmo período, apenas 4.100 chegaram a El Hierro.

Há uma razão para isso. El Hierro tem poucas atrações turísticas tradicionais e os operadores turísticos oferecem itinerários limitados.

Não existem hotéis-resort nem voos diretos a partir do exterior do arquipélago. Quem quiser evitar o ferry terá de apanhar um avião a hélice a partir de Tenerife ou Gran Canaria. Na ilha, que se orgulha de ter apenas um semáforo, as direções são mais facilmente dadas pelos habitantes locais que jogam dominó nas tabernas do que pelo telemóvel, que terá dificuldade em encontrar rede.

E é precisamente aí que reside o encanto secreto da ilha: uma sensação crua de descoberta espera os visitantes a cada curva apertada, trilho de montanha e rua empedrada na “ilha dos mil vulcões”, como El Hierro é conhecida.

As paisagens extraordinárias de El Hierro contam a história do seu passado vulcânico. (Miguel Sotomayor/Moment RF/Getty Images)

Cerca de 12 mil pessoas vivem nesta ilha distante ao lado de 500 crateras vulcânicas abertas e outras 300 cobertas por fluxos de lava mais recentes, que moldaram a paisagem dramática e selvagem da ilha ao longo de milénios. No ponto mais alto, a cerca de 1.500 metros de altitude, florestas perenes envoltas em neblina pairam entre as nuvens, enquanto lá em baixo águas turquesa embatem contra dramáticas falésias negras.

Embora a ilha tenha pouco mais de 260 km2, alberga uma variedade de microclimas que mudam drasticamente ao longo do dia.

As manhãs na pitoresca aldeia de El Pinar começam acima das nuvens, mas um labirinto de trilhos cobertos de musgo atravessa densas florestas de pinheiros e conduz os visitantes por vinhas antigas e campos ondulantes. Na descida, colinas selvagens transformam-se em vastas planícies acinzentadas de outro mundo, onde catos imponentes e árvores milenares resistem aos ventos do Atlântico.

Céus limpos e azuis surgem mais perto da costa ocidental da ilha, onde se encontram algumas das piscinas naturais mais espetaculares, incluindo Charco Azul, onde habitantes e visitantes nadam em crateras vulcânicas enquanto as ondas rebentam logo abaixo.

Em direção ao Vale do Golfo — um vale profundo de 1.500 metros formado por um deslizamento pré-histórico no noroeste da ilha — o clima torna-se mais tropical.

Esta zona húmida é considerada o coração económico da região, em grande parte devido às plantações de fruta e vinhas, recentemente abertas aos visitantes.

A autarquia local criou ali uma quinta coletiva baseada exclusivamente em técnicas de permacultura. Ao lado de bananeiras e plantações de ananás, novas parcelas de terra estão a ser usadas para cultivar café, cacau e pitaya.

A ilha vai alternando entre planícies áridas e paisagens mais tropicais. (Magui-rfajardo/iStockphoto/Getty Images)

Na aldeia de Frontera, La Casa del Aguardiente, sede dos produtores de vinho locais de El Hierro, é gerida todas as manhãs por Alfredo Hernández Gutierrez.

“Houve uma altura, não há muito tempo, em que bebíamos vinho produzido em casa porque era mais acessível e mais barato do que água”, conta.

O avô de Hernández Gutierrez sobreviveu à trágica seca de 1948, quando os navios que transportavam água potável deixaram de abastecer a ilha. “El Hierro era demasiado pequena e demasiado distante”, explica.

Esse isolamento ajudou também a proteger uma impressionante herança vinícola. El Hierro foi um dos poucos lugares da Europa que escapou à praga da filoxera, que devastou as vinhas do continente no final do século XIX. Enquanto dezenas de castas desapareceram na Europa continental, muitas delas — incluindo a Baboso Negro, autóctone das Canárias — sobreviveram em El Hierro.

Os vinhos locais são servidos em tabernas e restaurantes familiares por toda a ilha, mas é na costa sul, especialmente em La Restinga, que se encontra o melhor marisco.

Numa manhã de abril durante uma visita recente à pitoresca aldeia piscatória, com a temperatura da água a rondar os 20 graus Celsius, três mergulhadores equipados com fatos isotérmicos seguiam num pequeno barco rumo àquele que é considerado um dos locais de mergulho mais fascinantes da Europa Ocidental.

A Reserva Marinha Mar de las Calmas foi criada em 1996 como reserva piscatória protegida e está destinada a tornar-se o primeiro parque nacional exclusivamente marinho de Espanha. Com visibilidade subaquática de até 30 metros, alberga vulcões submarinos, recifes de coral e fundos vulcânicos.

Ao mesmo tempo, no cais ao lado, pescadores locais preparavam as linhas e embarcavam em pequenos barcos de madeira motorizados. “Aqui praticamos a pesca à moda antiga”, diz Juan Pablo Domingues, que esperava apanhar cerca de nove quilos de camarão naquela manhã.

El Hierro é conhecida como “a ilha dos mil vulcões” devido às suas crateras abertas. (Cristina Candel/Cover/Getty Images)

A cooperativa piscatória de La Restinga, Pescarestinga, fornece uma parte vital da alimentação da ilha. Para preservar a biodiversidade das águas em redor de El Hierro, os pescadores utilizam canas, anzóis e isco vivo.

Apesar dos esforços da ilha para preservar os seus costumes, El Hierro esteve perto de perder uma das suas tradições mais emblemáticas no virar do século XXI. A ilha é um dos últimos lugares do mundo onde ainda se pratica uma língua indígena assobiada. Chamada Silbo Herreño, esta antiga linguagem tonal foi outrora a principal forma de comunicação à distância dos primeiros habitantes indígenas da ilha, os Bimbaches.

No século XX, a língua ainda era usada sobretudo por pastores em El Hierro e na ilha vizinha de La Gomera. A mais de um quilómetro de distância, conseguiam assobiar entre si para dar instruções, transmitir informações ou alertar para perigos iminentes.

Mas no início dos anos 90, a língua começou a desaparecer do quotidiano. Em vez de aceitar a derrota, a autarquia agiu rapidamente e criou aulas gratuitas após o horário escolar para ensinar as gerações mais novas a comunicar nesta língua histórica.

Hoje, as aulas decorrem à hora de almoço na maior escola secundária de El Hierro, enquanto as escolas primárias recebem sessões quinzenais. Aos fins de semana, no mercado da aldeia de La Frontera, há lições para todas as idades, incluindo turistas aos domingos.

Mas a maior conquista da ilha encontra-se nas colinas em redor da capital, Valverde.

Cinco turbinas eólicas com cerca de 60 metros de altura, uma estação de bombagem e dois enormes reservatórios de água construídos em crateras vulcânicas estão no centro do plano de El Hierro para se tornar a primeira ilha totalmente sustentável do mundo alimentada a 100% por energias renováveis.

El Hierro quer tornar-se a primeira ilha totalmente sustentável do mundo, recorrendo à energia eólica e hídrica. (Giulio Paletta/UCG/Universal Images Group/Getty Images)

A central hidroeólica Gorona del Viento utiliza a abundância de vento da ilha para gerar mais de metade da eletricidade consumida diariamente. Quando o vento não é suficiente, a água é libertada do reservatório superior para o inferior através de turbinas que produzem eletricidade, compensando qualquer défice.

Em 2019, a central bateu um recorde mundial ao fornecer eletricidade à ilha durante mais de 24 dias consecutivos sem qualquer consumo de combustíveis fósseis.

Postos gratuitos de carregamento para carros elétricos estão espalhados por toda a ilha. Os residentes recebem apoios do governo local para instalar painéis solares nas suas casas.

“Desde que instalei os painéis, são mais do que suficientes para alimentar toda a minha casa”, afirma Jürg Foest, que se mudou da Alemanha para El Hierro em 2011.

Agora, numa tentativa de desenvolver cuidadosamente o turismo sem comprometer as credenciais ambientais, a autarquia está a desenvolver dois museus e a lançar várias experiências de ecoturismo para setembro.

Em La Restinga, está a ser construído um museu dedicado à pesca sustentável no antigo armazém dos pescadores. Mais tarde este ano, os visitantes poderão acompanhar pescadores locais nas capturas diárias. Haverá também visitas às vinhas e workshops de produção de vinho em La Casa del Aguardiente. Outras iniciativas artesanais incluirão fabrico de queijo, aulas de costura e visitas a plantações de aloé vera, onde os turistas poderão aprender a extrair e utilizar o gel diretamente da planta. As atividades poderão ser reservadas a partir de setembro através do site da entidade de turismo.

A abertura gradual de uma ilha que guardou os seus segredos durante gerações pode representar um risco para os habitantes locais, mas a vontade de preservar o espírito da ilha continua forte.

“Ficamos felizes por receber mais visitantes, mas manter o nosso modo de vida simples é o mais importante”, explica uma habitante local após uma pausa para ler o jornal da manhã.

“O ritmo de vida aqui dá-nos o tempo e o espaço necessários para nos descobrirmos a nós próprios”, diz. “Nestes tempos complicados e agitados, isso é incrivelmente raro.”