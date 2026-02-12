Calor extremo provoca excesso de mortalidade até 60% no Norte e Galiza

Agência Lusa , AM
Há 1h e 42min
Calor (EPA)

Porto e Braga entre cidades com mais mortes durante ondas de calor

Cidades da região espanhola da Galiza e do norte de Portugal têm registado um excesso de mortalidade, em alguns casos até 60%, como consequência do calor extremo, segundo um relatório do Eixo Atlântico divulgado na quarta-feira.

Esta investigação, apresentada pela organização em Pontevedra, revela que cidades como o Porto, Viana do Castelo, Ourense, Braga, Guimarães e Lugo registaram entre 50% e 60% de excesso de mortalidade durante períodos de altas temperaturas.

O estudo, liderado por Francesc Cárdenas, diretor da Agência de Ecologia Urbana do Eixo Atlântico, propõe que se preste "especial atenção" à conceção dos espaços públicos e à integração da saúde em todos os processos de planeamento urbano e territorial.

Cárdenas indicou que é necessário promover uma "cultura do calor", que inclua a adaptação das cidades, a criação de refúgios climáticos e a elaboração de planos de ação para as ondas de calor, de forma a proteger os cidadãos.

Argumentou ainda que "padrões mais rigorosos" para a qualidade do ar e o controlo do ruído devem ser implementados para melhorar a saúde ambiental e humana nas cidades.

"Precisamos de uma mudança cultural", enfatizou o diretor do relatório, que indicou que 80% dos fatores que influenciam a saúde humana dependem do planeamento urbano.

O documento salienta que o limite crítico de 1,5 graus Celsius de aquecimento global já foi ultrapassado em 2024, o que exige ações com "microcirurgia urbana".

Neste sentido, o relatório inclui também boas práticas como os corredores ecológicos de A Coruña, as rotas escolares seguras e as zonas de baixas emissões de Pontevedra, a via verde de Vigo e as rotas termais de Ourense.

Vázquez Mao insistiu que as câmaras municipais devem decidir "como e onde construir" para garantir que as novas áreas residenciais não se tornam blocos habitacionais sem vida e insalubres.

Temas: Eixo Atlântico Mortes Mortalidade Norte Galiza

País

05:39

"Faz todo o sentido colocar meios militares em Coimbra"

Há 19 min
00:48

Coimbra. "Há o risco de o dique colapsar noutro sítio. Não é seguro regressar a casa nos locais que foram evacuados"

Há 51 min

Portugal prepara-se para proibir acesso livre dos menores às redes sociais. Coimas podem chegar aos dois milhões de euros

Há 55 min

MAU TEMPO AO MINUTO | Brisa sugere alternativas à interrupção da A1 através da A8/A17/A25 ou IC2

Há 1h e 40min
Mais País

Mais Lidas

Dique colapsa no rio Mondego perto da A1

Ontem às 18:10

"O risco existe e vai-se agravar com as chuvas que vamos ter esta noite": municípios de Soure e Montemor-o-Velho retiram centenas de pessoas de casa

10 fev, 23:28

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Onde vai chover, quais as zonas mais afetadas e quando chega o "alívio": é isto que ainda falta do "rio atmosférico"

Ontem às 13:06
opinião
Rui Santos

A Mensagem de Rui Santos para a "Dona Vergonha", com "cc" para AVB: "Não tens nenhuma noção do que é competir limpo, pois não?"

Ontem às 11:56

Novo "sistema frontal" coloca Portugal sob aviso amarelo devido a chuva forte e ventos até 80 km/h

Ontem às 23:29

Quem jogou no Estádio do Dragão confirma: capas de jornais estavam no balneário visitante antes do Clássico com o Sporting

Ontem às 10:12

Morreu o ator James Van Der Beek, tinha 48 anos

Ontem às 20:00

Nevoeiro em Portugal está a ser provocado por uma massa de ar tropical que até pode ajudar no Mondego

Ontem às 10:44

Portugal atingido agora por um "rio atmosférico" - que traz chuva que "tem de durar pelo menos uma semana consecutiva"

10 fev, 09:55

Ruiu parte da A1 em Coimbra onde rebentou o dique

Ontem às 23:48

Suspensa circulação de Alfa Pendular e Intercidades na Linha do Norte

Ontem às 17:21