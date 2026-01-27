Rebocador norueguês vai retirar cargueiro sem leme ao largo da Figueira da Foz

Agência Lusa , AM
Há 55 min
Eikborg (DR)

Rebocador deverá chegar junto do Eikborg pelas 23:00

Um rebocador norueguês vai retirar o cargueiro Eikborg, que se encontra sem leme ao largo da Figueira da Foz, e deve chegar junto do navio na noite desta terça-feira, disseram fontes portuária e da Autoridade Marítima.

Segundo Paulo Mariano, vice-presidente da comunidade portuária da Figueira da Foz, o rebocador foi contratualizado na noite de segunda-feira pelo armador dos Países Baixos, proprietário do navio, e pelo grupo Altri, dono da carga de 3.300 toneladas de pasta de papel que está a bordo.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) informou, por seu turno, que o rebocador deverá chegar junto do Eikborg pelas 23:00, adiantando que o cargueiro se encontra a 22 milhas náuticas (cerca de 40 quilómetros) da costa portuguesa, acompanhado pelo navio de patrulha oceânica Figueira da Foz.

“O armador e o carregador conseguiram chegar a bom porto nas negociações com um rebocador de bandeira norueguesa, que vai chegar ao local, presumivelmente, pelas 02:00 de quarta-feira”, disse, por seu turno, Paulo Mariano.

Adiantou que o serviço de reboque será “complicadíssimo”, face ao estado do mar, e custa cerca de 350 mil euros por dia, assumidos pelo armador – o grupo Royal Wagenborg, uma das maiores empresas europeias de transportes marítimos – e pelo dono da carga, o grupo Altri.

“Neste momento já estão a pagar, o navio já está à ordem, apesar de ainda não ter chegado”, afiançou.

Paulo Mariano explicou ainda que a operação realizada pelo rebocador oceânico norueguês, uma embarcação de 90 metros de comprimento, um metro maior do que o cargueiro, “vai demorar vários dias” e classificou de “incrível” que “todos” os portos nacionais, “com condições para receber este navio em reboque, recusaram a entrada do navio”.

“E o navio vai ter de ser rebocado para um porto de Espanha que eu presumo, ainda não tenho a certeza, também tem a ver com as condições do mar, será na baía de Vigo [na Galiza]”, revelou.

Já o Marinha e AMN avançaram, em comunicado, que “continuam a acompanhar e a apoiar o cargueiro que sofreu uma avaria no leme”, na segunda-feira, à saída da barra da Figueira da Foz e irão fazê-lo, com um navio de patrulha oceânica, até que se iniciem as operações de reboque.

O Eikborg tem a bordo seis tripulantes, todos estrangeiros (o capitão é holandês, havendo ainda dois indonésios, um letão, um russo e um filipino) e transporta 3.300 toneladas de pasta de papel (carga oriunda da celulose Celbi, do grupo Altri), que tinham como destino um porto alemão.

O navio, com 89 metros de comprimento e 18 anos (foi construído em 2008), é propriedade de uma empresa do grupo neerlandês Royal Wagenborg, fundado em finais do século XIX e que possui 160 navios de carga e cerca de 3.000 colaboradores.

Temas: Eikborg Figueira da Foz Cargueiro Rebocador

Relacionados

Cargueiro sem leme está a 50 quilómetros da costa da Figueira da Foz

"Está a andar para trás". Cargueiro à deriva à saída da barra da Figueira da Foz corre o risco de naufragar

País

Explosão em prédio em Coimbra faz cinco feridos, um em estado grave

Há 29 min

Depressão Joseph causa duas derrocadas nos Açores

Há 49 min

Frio traz novo recorde no consumo diário de energia

Há 53 min

Rebocador norueguês vai retirar cargueiro sem leme ao largo da Figueira da Foz

Há 55 min
Mais País

Mais Lidas

Depois de anos a negar, Rússia admite por engano que foi a Ucrânia que destruiu um dos seus navios mais importantes

Ontem às 15:14

IGAS abre inquérito ao presidente do INEM por suspeitas de pernoitar no próprio gabinete

Ontem às 19:12

Rússia "esgotou stock" de blindados da Guerra Fria para substituir os mais de 9 mil que perdeu desde a invasão na Ucrânia

Ontem às 15:48

Durou menos de um mês: a nova presidente da Venezuela está "farta" das ordens dos EUA

Ontem às 12:21

Horas depois de superar marca histórica dos 5.000 dólares, ouro bate novo recorde

Ontem às 14:01

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Depois da Ingrid, é a vez de a tempestade Joseph trazer chuva, neve, vento e ondas gigantes a Portugal

Ontem às 08:59

Ela mudou-se da Califórnia para a Suécia em busca de uma nova aventura — e já visitou Portugal. Mas não estava preparada para tanto sossego

25 jan, 16:00

Militar de 23 anos morre em Lamego durante prova noturna do curso de Operações Especiais no rio Balsemão

Há 2h e 0min

"Ninguém se pode sentir seguro" na China, nem os mais próximos de Xi: como a queda de um general está a abalar as elites

Ontem às 12:53

A tragédia que matou uma portuguesa na Passagem de Ano está provocar uma crise diplomática no meio da Europa

25 jan, 08:30
opinião
Bernardo Mota Veiga

A bitcoin morreu e ainda ninguém a avisou?

25 jan, 15:03