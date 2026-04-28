Turista alemão morre mordido por cobra durante espetáculo com encantador de serpentes no Egito

Há 2h e 26min

Família estava hospedada no Mar Vermelho

Um turista alemão morreu depois de ter sido mordido por uma cobra durante umas férias no Egito, informaram as autoridades.

O homem de 57 anos, que não foi identificado, tinha assistido a um espetáculo de encantador de serpentes durante as férias com a família quando foi mordido pelo animal no início deste mês, segundo a polícia alemã, que não divulgou a data exata do incidente.

A família de três pessoas, da região de Unterallgäu, na Alemanha, estava hospedada num resort em Hurghada, na costa do Mar Vermelho, no Egito, confirmou um comunicado da Polícia da Baviera esta segunda-feira.

Durante a estadia, assistiram ao espetáculo, que fazia parte do programa de animação do hotel. O espetáculo envolvia duas cobras, provavelmente najas, que o encantador de serpentes colocava no pescoço das pessoas que estavam na plateia, informou a polícia.

Mas o incidente fatal ocorreu aparentemente quando uma das cobras conseguiu entrar na roupa do turista alemão, de acordo com o comunicado da polícia.

“Uma das cobras rastejou para dentro das calças de um homem de 57 anos, resultando numa dentada na perna do turista alemão”, informou a estação. “Apresentou sintomas claros de envenenamento e teve de ser reanimado.”

O homem foi levado para um hospital próximo, onde faleceu mais tarde.

Foi aberta uma investigação pela Inspeção de Polícia Criminal de Memmingen para apurar as circunstâncias da morte do homem, e os resultados do exame toxicológico ainda não foram divulgados, disseram as autoridades.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, entre 81 mil e 138 mil pessoas morrem anualmente em todo o mundo devido a mordeduras de cobra, e cerca de três vezes este número resulta em amputações e outras deficiências permanentes.

A CNN contactou as autoridades egípcias para obter informações sobre o incidente.

Sebastian Shukla, Stephanie Halasz e Nadeen Ebrahim, da CNN, contribuíram para esta reportagem