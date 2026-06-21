Novo monocarril do Egito não tem condutor e já está a percorrer o deserto

Há 1h e 25min

Com 56,5 quilómetros de extensão, desde o Estádio Internacional do Cairo, no bairro de Nasr City, até à sempre em desenvolvimento Nova Capital Administrativa, a recém-inaugurada Rota do Nilo Oriental é a primeira de duas linhas que irão compor a rede totalmente elétrica

A agitada metrópole do Cairo é conhecida pela sua história — e por um congestionamento de trânsito tão grave que o governo egípcio construiu uma cidade inteiramente nova no deserto para aliviar parte da pressão sobre a capital. Agora, um novo sistema de transportes pretende aliviar ainda mais o tráfego.

As portas do monocarril do Cairo abriram-se para receber passageiros pela primeira vez em maio, marcando o lançamento da primeira rede de monocarril sem condutor de África. Quando estiver concluída, poderá ser a mais longa do seu género em todo o mundo.

Com 56,5 quilómetros de extensão, desde o Estádio Internacional do Cairo, no bairro de Nasr City, até à sempre em desenvolvimento Nova Capital Administrativa, a recém-inaugurada Rota do Nilo Oriental é a primeira de duas linhas que irão compor a rede totalmente elétrica. Uma linha do Nilo Ocidental com 43,8 km, ligando a Cidade 6 de Outubro, uma cidade-satélite na região metropolitana do Cairo, a Gizé, encontra-se atualmente em construção.

Com a China a ostentar atualmente o monocarril mais longo do mundo, o sistema de Chongqing com 98,5 km, a nova rede do Egito acabará por ultrapassar a rede da «cidade cyberpunk» em 1,8 km, uma vez que transporta cerca de 500 mil passageiros diários de, para e através de uma das maiores megacidades do continente africano.

Aberto ao público desde 6 de maio, o monocarril foi gratuito durante os primeiros três dias, antes da introdução das tarifas, com preços diferenciados para quatro zonas distintas. Um bilhete de ida para percorrer toda a linha do Nilo Oriental custa 80 libras egípcias (1,37 euros), com um passe trimestral — válido para 180 viagens — que varia entre 1.800 EGP (cerca de 31 euros) para uma zona e 7.200 EGP (123 euros) para as quatro.

O novo monocarril recebeu passageiros a bordo pela primeira vez em maio passado. foto Alstom

A infraestrutura rodoviária fragmentada e o intenso congestionamento de trânsito colocam uma enorme pressão nas três linhas de metro existentes no Cairo para suportar o fluxo de cerca de 500 milhões de passageiros por ano, o que levou a um contrato de 2,66 mil milhões de euros em 2019 com a fabricante francesa de transportes ferroviários Alstom para construir e operar uma nova rede de monocarril.

Liderando um consórcio que envolve a Orascom Construction e a Arab Contractors, sediadas no Cairo, a Alstom fabricou 272 carruagens de monocarril na sua fábrica em Derby, Inglaterra. O apoio financeiro foi parcialmente fornecido pela UK Export Finance, a agência governamental de crédito à exportação do Reino Unido.

Os 68 comboios, o último dos quais partiu de East Midlands para o Egito em janeiro de 2024, podem transportar até 45 mil passageiros por hora, em cada sentido, a velocidades de 80 quilómetros por hora ao longo de vigas de betão pré-fabricadas que serpenteiam por cima das movimentadas ruas do Cairo.

Citando as baixas emissões, a poluição sonora mínima e a capacidade de recuperar até 99% da energia de travagem, reduzindo assim as necessidades energéticas, a Alstom acredita ter criado uma rede concebida para crescer a par da cidade.

“A sua arquitetura permitiu aumentar progressivamente a capacidade — através da frequência dos serviços, da otimização do sistema e da expansão da frota — sem comprometer a fiabilidade nem exigir alterações disruptivas na infraestrutura”, diz um representante da Alstom à CNN por e-mail.

“Isto torna-o fundamentalmente diferente dos sistemas tradicionais, cuja capacidade é frequentemente fixa desde o início.”

A equipa da Alstom comemora a conclusão da última carruagem do monocarril em janeiro de 2024. foto Alstom

Trabalho de campo

A rede utiliza a plataforma Innovia da Alstom, um serviço que o fabricante também já aplicou em projetos semelhantes em Banguecoque, Singapura e Los Angeles.

Desde o arranque e a paragem até ao funcionamento das portas e à resposta a emergências, o serviço pode funcionar inteiramente sem intervenção humana, graças a um sistema de sinalização que utiliza comunicações de rádio de alta largura de banda para localizar com precisão a posição dos comboios.

Dado que seis das 22 estações da linha do Nilo Oriental ainda não estão operacionais, a Alstom ainda tem trabalho a fazer, mas esse sempre foi o plano: o consórcio comprometeu-se a fornecer 30 anos de operação e manutenção da rede após a conclusão da sua construção.

A Rota do Nilo Oriental estava inicialmente prevista para ser inaugurada em 2023, mas sofreu vários atrasos, contratempos que não terão tranquilizado os críticos preocupados com as recentes despesas do país em projetos internos de grande envergadura num momento de recessão económica. Tendo investido cerca de 1,7 biliões de EGP (91 mil milhões de euros) em infraestruturas entre 2023 e 2025, de acordo com a Administração de Comércio Internacional dos EUA, a dívida externa do Egito subiu para mais de 163 mil milhões de dólares no ano passado.

Alguns habitantes locais também argumentam que o monocarril não irá reduzir significativamente o tempo de deslocação diária para grande parte da força de trabalho do Cairo. Embora o governo egípcio preveja que a Nova Capital Administrativa venha um dia a acolher uma população de 6,5 milhões de pessoas e a gerar cerca de 2 milhões de empregos, vastas áreas dos 700 quilómetros da cidade continuam em construção.

O monocarril tem como objetivo fortalecer as ligações entre o Cairo e a Nova Capital Administrativa do Egito. foto Alstom

A Alstom está otimista por ter lançado as bases para o sucesso a longo prazo na região, com os testes e a colocação em serviço do monocarril a serem realizados por equipas de engenharia locais.

“O Monocarril do Nilo Oriental representa um marco importante na jornada da Visão 2030 do Egito rumo a uma mobilidade urbana inteligente, sustentável e preparada para o futuro”, sublinha o diretor-geral da Alstom Egito, Ramy Salah Eldeen, num comunicado de imprensa, acrescentando que 98% da força de trabalho é proveniente do Egito.

O Monotrilho do Cairo pode servir como um estudo de caso em “mobilidade limpa e de alta capacidade” para outras cidades em rápida urbanização em toda a África, adianta a Alstom, que também está a trabalhar em projetos em Marrocos, Costa do Marfim, Argélia e África do Sul.

“A procura existe e só vai crescer”, acrescenta a Alstom à CNN.