Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

É a primeira descoberta deste género: múmia egípcia desenterrada com texto literário no abdómen

CNN , Jack Guy
Há 29 min
A múmia em questão era uma de várias que foram encontradas num sítio arqueológico no Egito (Ministério do Turismo e Antiguidades)

A múmia em questão era uma de várias que foram encontradas num sítio arqueológico no Egito

Os arqueólogos que trabalham na antiga cidade de Oxirrinco, no Egito, desenterraram uma múmia com uma passagem da "Ilíada" de Homero presa ao abdómen, naquilo que é uma descoberta inédita.

Embora outras múmias na região tenham sido encontradas com pacotes selados contendo papiros com o que parecem ser fórmulas ritualísticas, aplicadas como parte do processo de embalsamamento, esta é a primeira vez em que foi encontrado um texto literário, diz Ignasi-Xavier Adiego, filólogo clássico da Universidade de Barcelona, ​​em Espanha, à CNN.

“Este é o maior avanço para nós”, resume Adiego, que faz parte de uma equipa que trabalha no local há anos.

“Até agora, não sabíamos que teriam usado textos literários como parte deste ritual funerário”, acrescenta.

A múmia tem cerca de 1.600 anos (Ministério do Turismo e Antiguidades)

A múmia foi encontrada na atual cidade egípcia de Al Bahnasa, a cerca de 200 quilómetros a sul da capital Cairo. Tem aproximadamente 1.600 anos, da era romana, segundo um comunicado da Universidade de Barcelona.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Mesmo que o papiro esteja fragmentado e em mau estado de conservação, a equipa conseguiu determinar que o texto é do catálogo de navios do Livro II do épico poema grego, diz Adiego.

“Não tivemos a oportunidade de o estudar utilizando métodos de alta tecnologia, como os raios X, que poderiam permitir-nos lê-lo melhor”, nota. “Fizemos tudo o que podíamos sem destruir o papiro”.

 

O local terá feito parte da antiga cidade de Oxirrinco (Ministério do Turismo e Antiguidades)

Consequentemente, a investigação sobre o papiro encontra-se numa fase preliminar, explica Adiego. Por isso, há ainda questões importantes por responder.

Neste momento, pouco se sabe sobre o papel do papiro no processo de embalsamamento, acrescenta. Ainda assim, há uma possível explicação: funcionariam como uma espécie de assinatura do embalsamador que mumificou o corpo.

A descoberta do que parecem ser instruções rituais escritas noutros papiros levou alguns a teorizar que tinham algum tipo de função protetora, refere Adiego.

“A ideia de que um papiro com um texto literário terá cumprido essa mesma função é muito mais estranha”, junta.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“Portanto, até à data, não conseguimos interpretar o motivo da existência deste papiro literário”, remata Adiego.

 

Havia três múmias que tinham folhas de ouro na língua (Ministério do Turismo e Antiguidades)

Além disso, pouco se sabe sobre a vida daqueles cujas múmias foram encontradas no local, além do facto de que as suas famílias deviam ter um certo nível de riqueza para poderem pagar o processo de embalsamamento, acrescenta.

O Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito informou que a escavação revelou três túmulos de calcário contendo várias múmias, três das quais tinham lâminas de ouro na língua e uma outra com cobre na língua.

Num comunicado publicado no Facebook, o ministério disse que uma das salas continha um grande jarro com os restos mortais carbonizados de um adulto, bem como ossos de um bebé e a cabeça de um felino. Os restos mortais estavam envoltos em pedaços de tecido.

Havia um jarro semelhante contendo os restos mortais carbonizados de duas pessoas e ossos de um animal da mesma espécie na segunda sala, acrescentou.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Sarah Tamimi, da CNN, também contribuiu para esta reportagem.

Temas: Egito Arqueologia História Múmias
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Mundo

É a primeira descoberta deste género: múmia egípcia desenterrada com texto literário no abdómen

Há 29 min
02:34

"Vladimir Putin está numa situação muito difícil". Helena Ferro Gouveia diz que Rússia está "cada vez mais isolada"

Há 57 min
07:57

Vladimir Putin está mais fragilizado? "Não sinais de divisões dentro do regime"

Há 57 min
07:29

"É quase comparar o incomparável": perito explica porque o hantavírus não é uma nova COVID-19

Há 57 min
Mais Mundo

Mais Lidas

Ela casou-se com o seu irmão e depois ele morreu. O resultado do luto foi uma das maiores maravilhas do mundo

Hoje às 09:00

Atravessou o país para um encontro às cegas. Depois apaixonou-se pela hospedeira do voo que apanhou

Ontem às 09:00

Só há um distrito a fugir ao aviso amarelo devido ao vento e à chuva

Ontem às 16:52

“Trump é um psicopata, narcisista impulsivo, estúpido e ignorante. O Irão pode ser o seu túmulo”

Hoje às 08:00

Substância química usada em brinquedos associada a milhões de partos prematuros e milhares de mortes infantis

Ontem às 11:00

Saltou a vedação: recluso fugiu da cadeia de Ponta Delgada - mas já foi apanhado

Ontem às 18:13

Escândalo do Rato. Agentes foram avisados na PSP de que eram vigiados e que seriam alvo de buscas 

Ontem às 19:56

Ela foi tocar piano ao Irão, depois regressou ao Porto e foi à praia: "Senti o vento no meu cabelo e a seguir senti-me culpada, sabes?"

7 mai, 07:00

"Penso que o conflito na Ucrânia está a chegar ao fim". Mas Putin afasta Trump do processo de paz

Ontem às 19:42

Jovem de 14 anos desaparecida em Mafra encontrada pela GNR

Ontem às 12:35

"Não vou gastar o meu dinheiro". Nesta zona turística dos EUA ninguém gosta de Trump

Ontem às 16:00

Como um dos países mais afetados pela guerra utilizou uma tática do Irão para conseguir uma pequena vitória

7 mai, 14:25