Aluna de condução invade café no Egito e faz 15 feridos

Agência Lusa , MJC
Há 2h e 13min
Estância balnear de Ain Sokhna, no Egito (AP)
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A condutora terá aparentemente confundido o travão com o acelerador e o carro entrou no terraço do café

Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas quando uma condutora aprendiz invadiu um café na estância balnear de Ain Sokhna, no Egito, na costa do mar Vermelho, avançaram as autoridades locais.

De acordo com testemunhas, conforme consta num comunicado de imprensa da província de Suez (leste do Cairo), onde se situa Ain Sokhna, o carro era conduzido por uma mulher que estava a aprender a conduzir, acompanhada pelo marido.

A condutora terá aparentemente confundido o travão com o acelerador e o carro entrou no terraço do café, refere-se no comunicado.

Após o acidente, o complexo médico de Suez declarou o estado de emergência e mobilizou as equipas médicas e de enfermagem das urgências.

Fontes médicas citadas pela agência de notícias espanhola EFE indicaram que os ferimentos das vítimas variam entre fraturas e contusões até hematomas e escoriações, mas nenhum das pessoas está em perigo de vida.

A cidade de Ain Sokhna, situada na costa ocidental do Golfo de Suez, a cerca de 120 quilómetros a leste do Cairo, no nordeste do país, é uma das zonas turísticas mais movimentadas do mar Vermelho.

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